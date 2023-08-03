Прошлое напомнит о себе: для трех знаков август станет испытанием

Нынешний август проходит под знаком ретроградной Венеры. Это означает, что в жизнь некоторых из нас попытаются вернуться люди и отношения из прошлого. Особенно активно прошлое будет стучаться в дверь представителей трех знаков зодиака. Не обязательно это будет что-то плохое, но наверняка неожиданное.

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Астрологи рассказали об этих знаках. И посоветовали, что им делать в случае появления такого "призрака" – принимать с распростертыми объятиями, учиться на прошлых ошибках или проявить осторожность. Узнайте, следует ли готовиться к неожиданной встрече именно вам.

Телец

К вам вернется потерянная энергия и вдохновение. И вы почувствуете в себе силы взяться за новые обязанности, прежде всего, на работе. Возможно, вам захочется вернуться к старому распорядку, но не поддавайтесь этому желанию – в долгосрочной перспективе это не принесет вам пользы.

Также в вашу дверь может постучаться былая любовь. Не торопитесь соглашаться на возобновление отношений. Во-первых, скорее всего, вы счастливы и без этого. Во-вторых, вы не думали об этом человеке, а его возвращение не делает вас счастливее. Да и старое разочарование до сих пор сказывается. Поэтому звезды советуют вам игнорировать этого человека – он только сделает вашу жизнь сложнее, отберет силы, которые вы хотели потратить на заботу о себе.

В августе сосредоточьтесь на том, чтобы обеспечивать себе хорошее самочувствие и высокий уровень энергии. Не спешите. Постепенно вводите в свою жизнь новые привычки.

Рак

События прошлого будут оказывать большое влияние на вас в этом месяце, принося как взлеты, так и падения, но счастье и воспоминания, которые вы создадите, стоят того. Возможно, вы найдете нового человека, которого полюбите или ваши чувства к нынешнему партнеру станут сильнее. Вам может быть страшно погружаться в эмоции, но отпустите этот страх.

Из прошлого к вам вернутся некоторые забытые обиды. Не игнорируйте их и доведите все истории до завершения – это исцелит вас и научит любить по-другому. Помните, что ваше прошлое не определяет ваше будущее, но попрощаться с ним нужно достойно. Также обратите внимание, что вам, вместо мечтать об изменениях, пора учиться воплощать их в жизнь.

Уделяйте больше времени балансировке работы и личной жизни, проводите больше времени с семьей, позвоните или напишите человеку, по которому вы соскучились больше всего. Август даст вам много возможностей навести порядок в жизни.

Дева

Ждите возвращения бывшего партнера. Самое удивительное в этой ситуации то, что вы его предвидели. Или, по крайней мере, предчувствовали. Этот человек до сих пор недоволен тем, как вы разошлись, и теперь хочет получить второй шанс. И здесь ваши с ним желания расходятся, ведь для вас эта история – перевернутая страница. Но вы должны быть готовы к появлению такого "призрака" из прошлого и к усилиям, необходимым, чтобы поставить в этой истории окончательную точку.

Для вас пора оставить все пережитое и отболевшее в прошлом и жить дальше. Сделайте шаг в будущее – стройте новые интересные планы, ставьте амбициозные цели. Ближе к концу августа найдите время для отдыха. Пауза для восстановления сил вам будет очень полезна.

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