Прокачайте свой мозг: тяжелая головоломка с отличиями

Педагоги и психологи утверждают: головоломки по поиску отличий на картинках помогают развивать память и быстроту мышления. И не только в детском возрасте. Взрослым тоже следует уделять время таким играм, чтобы поддерживать свой мозг в тонусе.

Видео дня

Поэтому OBOZ.UA публикует именно такую картинку. Задачей здесь является найти три отличия за 11 секунд. Что будет непросто, ведь все не так очевидно с этим изображением.

Итак, посмотрите на изображение готовящейся к старту спортсменки. Их различают три небольшие детали. Вам придется применить всю свою наблюдательность, чтобы заметить все три.

Чтобы считать себя чемпионом по поиску отличий на картинках, поставьте таймер на 11 секунд и попытайтесь решить головоломку за это короткое время. Если не получится, проявите настойчивость и продолжайте поиски, пока не добьетесь результата самостоятельно.

Успешное самостоятельное прохождение игры на поиск отличий поможет вам улучшить память и зрительное восприятие, а также способность концентрироваться. И не столь важно, сколько времени вам на это понадобится.

Впрочем, если справиться своими силами не получилось, ниже вы найдете подсказку к головоломке. На ней все правильные ответы отмечены отдельно.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, на которой нужно было найти бананы на очень детализированном изображении кухни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.