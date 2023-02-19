Прогулки лучше отложить: синоптики прогнозируют ухудшение погоды, в части Украины объявили штормовое предупреждение. Карта

В воскресенье, 19 февраля, в Украине начнет ухудшаться погода. По всей стране будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки, а в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Опасные погодные условия будут в Карпатах и на Закарпатье – там из-за сильных осадков и сильного ветра синоптики советуют воздержаться от прогулок.

Так, в воскресенье в Карпатах ожидаются снегопады и порывы ветра, скорость которых составит 25-30 м/с, а на Закарпатье будет сильный дождь.

На остальной территории Украины сегодня местами будут небольшие осадки, а в южной части страны, западных и Винницкой областях днем прогнозируют умеренный дождь (ночью – с мокрым снегом).

Кроме того, синоптики предупредили о гололедице на Левобережье и в Карпатах. Местами по Украине будет сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем она поднимется до 3-8 градусов с отметкой "плюс". На юге и на Закарпатье ночью от 1 до 6 тепла, а днем потеплеет до +7...+12 градусов.

В Киевской области в воскресенье местами небольшой дождь, а ночью еще и с мокрым снегом. Возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет составлять от 3 тепла до 2 мороза, а днем потеплеет до +3...+8 градусов. В Киеве ночью от нуля до +2 градусов, а днем будет до 4-6 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале следующей недели в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега. Также через несколько дней почти по всей стране синоптики прогнозируют существенное потепление.

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