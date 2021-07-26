Прогнивший пол и грибок на стенах: во Львове пятиклассников определили учиться в аварийном кабинете

Во Львове родители пятиклассников 62-й школы в самом центре города бьют тревогу из-за жутких условий в классном помещении. С 1 сентября их детям придется учиться в аудитории, где протекает крыша, а на стенах развился грибок.

Мама одного из учеников Надежда Смиян обратилась за помощью к группе "Родители SOS" в Facebook. Она утверждает, что состояние помещения, где будет учиться ее ребенок с одноклассниками, повергло ее в шок.

Она указала, что в ужасном состоянии находится все – начиная с освещения и заканчивая партами. При этом дирекция средней школы оказать содействия в исправлении ситуации до начала нового учебного года не может.

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"Обращались к руководству школы по ремонту класса – сказали, что денег нет, но помогут материалами. Помогли: дали 2 банки краски и все. Дальше сказали делать своими силами. Конечно, ту "конюшню" надо привести в порядок, но большинство родителей нашего класса не имеют такой финансовой возможности, а скидываться вчетвером-впятером не вариант", – уверена Надежда.

При этом мама школьника заметила, что она обратилась в группу за помощью после того, как аналогичный пост отклонила муниципальная служба "Горячая линия города Львова".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из запорожских школ произошел настоящий скандал, когда директор написала заявление в полицию на родителей, которые якобы украли школьный ковер.