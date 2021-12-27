Время быстрых перемен порождает много дискуссий и вопросов молодого поколения: "Куда поступить?", "На кого учиться?", "Как реализовать себя в будущем?". И проблема не только в отсутствии профориентации, поскольку плеяда популярных на сегодняшний день профессий за какие-то 15-20 лет исчезнет. Но следует отметить, что такие изменения приведут к перераспределению рынка труда. На место одних придут другие. Так что поговорим о профессиях, которые никогда не переведутся. Понятно одно – в тренде останутся креативные и многофункциональные профессии. Что это за профессии? Ищем ответы.

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Маркетологи – аналітики з безліччю світів

Галузь, в якій необхідно бути мультифункціональним діджитал-продавцем на ринку. Скласти образ універсального клієнта, проаналізувати уподобання аудиторії або ж викрутити переваги продукту так, щоб жоден не зміг пройти повз. Це професіонал, який поєднує кілька іпостасей – віртуозне жонглювання понятійним апаратом, креативність піарника та навички дослідника. Крім цього, на плечі маркетолога покладається генерування прибуткових ідей, розробка стратегії продажів, реалізації рекламних кампаній, роботи з онлайн-посиланнями і ще багато інших завдань.

Історія професії досить нетривіальна і включає декілька епох. Перша ознаменувалася домінуванням попиту над пропозицією. Якщо у продавця якісний товар – люди готові долати тисячі кілометрів, аби заполучити його. Спершу головною була потужна інформаційна кампанія. Далі першість посів науково-технічний прогрес, який потребував креативності у боротьбі з конкурентами.

Коли ж пропозиція посіла попит, а інтернет накрив усіх ніби лавина з Евересту – компанія вже не може існувати без маркетингу. В Україні такі креативні специ отримують від 15 тисяч гривень. І мова лише про початківців. Досвідченіші фахівці заробляють тисячу доларів. А тім-ліди і керівники SEO-відділів здатні перестрибнути планку в 2-3 тисячі зелених на місяць.

Для домашніх інтровертів додаткові гарні новини! Інтернет-маркетологи отримують в середньому більше на 200 доларів, ніж колеги в офісі. "Мust have" для заповзятих креативщиків – знання англійської, тим більше якщо є намір отаборитися за кордоном. Адже не забуваємо: професіоналу завжди необхідно бути у стрімі. А до нас, як кажуть, тренди доходять із запізненням. Тому орієнтуватися виключно на українські віяння часу – фінансово невдячна справа. До слова, один з колег відправився на Балі, щоб дистанційно маркетингувати. Зараз передає вітання в Zoom і хизується райським життям на березі Тихого океану. Витрати – копійчані, заощадження – космічні. Ще один починав трудову діяльність у невеличкій компанії, а зараз працює над стратегіями в Apple. Хоча обидва, чесно кажучи, були на "Ви" з діджитал у школі – бажання взяло гору!

Та чи буде маркетинг завжди затребуваним? Аргументи – беззаперечні.

По-перше: дослідження показують – якщо маркетингу в соцмережах присвячувати хоча б 6 годин на тиждень, це збільшить аудиторію компанії на 81%.

По-друге: за останні три роки поспіль кількість користувачів соцмереж збільшилася на 12%, і ці показники лише зростають. Тому гарна вірусна картинка, гачкуючі дописи, SEO і правильно налаштована реклама – даність часу для крутих успішних бізнесменів!

По-третє: понад 70% користувачів, які в соцмережах отримали корисний досвід роботи з брендом, у подальшому сарафанним радіо.

По-третє: завдяки соцмережам, можна ефективно загачкувати потенційних клієнтів, грамотно налаштувавши рекламу.

Тобто, маркетинг – це така собі бомба з таймером. Хто ж відмовиться від креативщиків, що заробляють на повітрі, просто провівши ребрендинг сайту або запустивши гачкуючу рекламу?

Навчитися основам такого мистецтва можна в КНЕУ Вадима Гетьмана, Лінгвістичному або ж Львівському університеті Івана Франка. А далі все залежить від хисту і одержимості.

Дизайнери – специ, що візуалізують життя яскравими фарбами

Дизайнерів пам’ятають ще з епохи Відродження, але статусності професія набула в часи стрімкого зростання промислового виробництва. За останні ж десятиліття попит на дизайнерів зріс у рази! Кіно, телебачення та ігри – хороший орієнтир для тих, хто хоче графічно креативити, але ще не визначився в якому напрямі.

На сьогодні професія затребувана в різних сферах. Треба візитівки, логотипи, корпоративні кольори чи інший мерч і брендбук – шукаємо діджитал-художника. Так само складно уявити книжку без яскравої палітурки чи ресторан без гарно оформленого ландшафтного дизайну. Попит на творців – як у бджіл на квіти. Чек графічного дизайнера коливається в середньому від 20 тисяч гривень на місяць, але мова лише про офіційну зарплату. А скільки ще смачних варіантів пропонують себе на фріланс-платформах, на кшталт AIN.UA або Toptal.

Та щоб бути затребуваним необхідно стежити за трендами, постійно опановувати нові програми, такі як Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Canva, Adobe Premiere, WordPress, віртуозно працювати мишкою та знати "гарячі клавіші". В інтернеті достатньо інструкцій і платформ для самоосвіти. А ще для дизайнерів існує велика кількість хайпових конкурсів, що допомагають підвищити статус. Наприклад, європейський International Young Designers Contest мотивує призом в 5 тисяч доларів дизайнерів одягу створювати щось цікаве і непересічне. А, скажімо, D&AD New Blood Awards готовий подарувати найкреативнішим пам’ятний Оскар і 10 тисяч євро. Змагання різноманітні: починаючи від дизайну їжі і закінчуючи архітектурою. Отримати подібні навички можна в столичному університеті Грінченка, Львівській академії мистецтв або Харківській Сковороди. І це ще далеко не повний список! Тож вперед за звершеннями, але не баріться з вибором храму науки! Потрібно визначитися: прагнете стати універсалом або ж розвиватися у конкретній спеціалізації. А ще робіть скріншоти вподобаних сайтів, малюйте схожі ескізи на папері і стежте за активностями своїх улюблених гуру графіки в соцмережах. Адже завдання дизайнера – створити продукт, що запам’ятається. А це вимагає неабиякої творчості, креативності і натхнення.

Менеджери з підбору персоналу або чарівники-вербувальники

Вишукувати професіоналів – ціле мистецтво. І в цій справі навряд чи машина з перевірки сухих тестів замінить людину. Крутий HR завжди відчує приховані мотиви людини, зможе розпізнати талант і розгледіти м’які навички. А тому теперішнім і майбутнім менеджерам варто добре знатися на психології та бути комунікабельними. Водночас у рекрутингу повинні бути справжні стратеги! Адже створити належну систему мотивації, щоб людям кортіло працювати в компанії – ще той квест. І якщо пазл склався, і ви навчилися читати та розпізнавати кандидата за одним лише резюме – робота в крутій компанії вам гарантована. До слова, досвідчені мисливці за талантами отримують від 30 тисяч. А керівники відділів відомих компаній – й поготів!

Робота для початківців – помпезно розказати про переваги компанії і водночас вміло словесно замаскувати недоліки. Та це лише крапля в морі! Головна мета – знайти висококласного універсала, зарплата якого окупить себе найближчим часом.

Мистецтву рекрутингу навчають в Інституті психології і підприємництва та Київському національному економічному університеті. Моніторте, якщо відчули, що ваша місія – дарувати людям затребуваність, а компаніям прогресивних ідейників.

Чим же цікава професія?

По-перше, це досвід спілкування з цілою армією непересічних особистостей. До речі, якось мій троюрідний брат під час такої зустрічі отримав роль у кіно, зустрівши "липового кандидата". Насправді ж у такий нетривіальний спосіб агент шукав акторів для зйомок серіалу.

По-друге, активне спілкування гартує і робить стресостійким! Не дивлячись на те, що на початках рівень адреналіну зашкалює, з часом ейчар або рекрут стають одержимими у гонитві посісти непідготовленого співбесідника. Якщо ж черговий завербований працівник ще й приносить значні статки компанії – це подвійна перемога!

Та не тільки рекрутингом єдиним!

Менеджери з персоналу відповідальні і за корпоративну культуру, і за соціальну активність компанії. Креативно привітати співробітника з днем народження, цікаво оформити новину чи провести грандіозний тімбілдінг – все це завдання ейчарів. Словом, універсальні солдати, що і станцюють, і напишуть, і завербують. Не робота, а цілковите задоволення!

Лікарі-цілителі або герої в білих халатах

Епоха пандемії вкотре доводить, що лікарська робота – надважлива. Але доктори повинні бути максимально обізнані і відповідати клятві Гіппократа – "Не нашкодь!". Якщо ж це хірург, то окрім талантів від Бога, треба бути унікальним ремісником зі скальпелем в руках, а ще досконало знати анатомію людини і, безумовно, інтуїція ніколи не повинна підвести Айболитів. І так в кожній спеціалізації: починаючи від патологоанатома і закінчуючи психотерапевтом чи дерматологом.

Готують цілителів у Вінницькому університеті Пирогова, столичному Богомольця або, скажімо, Львівському медінституті. Але шлях в початківців доволі непростий! Адже після звичних 5-6 років навчання молодим випускникам почасти доводиться додатково відточувати скіли в інтернатурі. А далі за бажанням ще вчитися 2-3 роки в ординатурі, щоб отримати кращу посаду. Звичайно, відразу після університету можна влаштуватися в поліклініку медсестрою, акушеркою або ж фельдшером на швидку. Непоганий досвід. Але заповзятих кар’єристів і любителів лікарської справи навряд чи влаштують такі умови. До слова, навіть після всіх пройдених "сходинок медичного Шаоліня" кожні 5 років лікарі повинні проходити різноманітні курси, аби підтверджувати свій величний статус.

Медичні працівники середньої ланки заробляють 14-15 тисяч гривень. А з нового 2022 року обіцяють, що мінімалка людей у білих халатах сягне двадцяти. Професіонали ж заробляють декілька тисяч доларів на місяць, і це не межа! Найбільш достойна винагорода у приватних клініках і за кордоном.

Ну, і куди ж без корупції. Молоді таланти постійно стикаються з цією проблемою. Саме через хабарників деякі при грошах, але без знань, "здібні" спудеї плутають цироз з карієсом або ж непритомніють біля операційних столів. Тому серйозний аудит – виклик і водночас вимога часу нинішньої медичної освіти!

Хто шукає, той знаходить

Нетлінні спеціальності – це гарант стабільності впродовж життя. Адже попит на них щодня лише зростає. Але якщо у статті згадані професії не ваша історія, не варто жертвувати мріями у гонитві за кращим. Спробуйте знайти компроміс між затребуваністю і власними захопленнями. Все ж ліпше бути найкращим у не дуже іменитій професії, ніж лишитися на задвірках найпрестижнішої сфери та ніколи не досягти успіху.