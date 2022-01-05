Проблемы будут их преследовать: три знака зодиака ждут большие трудности в 2022 году

В течение года у каждого из нас происходят разные события - как хорошие, так и не очень. Наступил 2022 год, а это означает, что всех ожидают изменения в жизни.

Астрологи издания Mariefrance отметили три знака зодиака, которых будут преследовать проблемы. Их ждут большие трудности в 2022 году.

Весы

Представители этого знака любят гармонию, но в 2022 году им придется забыть о спокойствии. Проблемы будут буквально преследовать их, есть риск финансовых проблем. В любовных отношениях могут возникнуть недопонимания и сссоры. Однако отчаиваться не стоит - терпение поможет справиться с трудностями.

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Лев

Самоуверенных Львов ожидают проблемы на работе. Им нужно быть внимательными и не делать поспешных выводов, иначе ошибка может дорого стоит. Уроженцев знака может поджидать и опасность на дороге - нужно бьть крайне внимательными и не делать рискованных маневров, иначе последствия могут быть крайне печальными.

Водолей

Старательные Водолеи также переживут не лучшие времена в 2022 году, которые изменят их жизнь навсегда. Но они станут сильнее и смогут найти новые способы добиться своих целей. Вполне вероятно, что уроженцам знака придется борться с завистью коллег и даже сменить место работы. В любви есть риск разрыва отношений.

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