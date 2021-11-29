На пути САМОРАЗРУШЕНИЯ.

Иногда в жизни все начинает идти вкривь и вкось. Человека затягивает некая воронка, некие обстоятельства непреодолимой силы и все плохо.

Такое случается, жизнь сложная штука и выкидывает крутые финты на грани фола. В любой момент нужно будет покидать родной город потому что война близко, экономический кризис или пандемия уничтожает бизнес или рабочее место, проблемы со своим здоровьем или у родных, потеря близкого человека, предательство, возможно все.

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Такие обстоятельства приводят к закономерным страданиям. Но с такими страданиями можно со временем справиться самыми разными способами. Сейчас не про них, а немного о другом.

Все начинает идти еще хуже, если человек к нормальным страданиям возникшим в следствии обстоятельств добавляет, как я называю, БЕССМЫСЛЕННЫЕ СТРАДАНИЯ.

Что отягчает ситуацию и порождает эти самые бессмысленные страдания?

1. Постоянное обвинение других, системы, обстоятельств.

Не то, что на других не лежит ответственность, часто лежит, но просто такие стенания чаще всего не помогут, а значит они умножат бессмысленные страдания.

2. Отталкивание родных, близких, друзей

Ваши близкие не идеальные и может не могут вам помочь как вы ожидаете, может они заняты своими проблемами более сильно чем вашими, может они не могут вас выслушать, как того ожидаете вы. Может быть. Но кто сказал, что они должны бросить все и спасать вас? Это не повод их отталкивать. Так вы только погрузитесь в самоизоляцию и потеряете последние ориентиры в хаосе проблем и последнюю, хоть и маломальскую помощь от дорогих людей.

При этом в такой период быстро ниша друзей и близких занимается "лжедрузьями", "лжевлюбленностями", "лжеподбадривателями" и тд. Вы оказываетесь изолированы от правды вообще.

3. Вы зависли в поглощении еды, сериалов, телевидения, порно, книг и всего возможного шлака, который никак не способствует возрастанию энергии для принятия решений и действий, а только усугубляет прокрастинацию, апатию и даже депрессию.

И пока вы лежите на диване ничего не делая ваша жизнь несется под откос, как поезд сошедший с рельс.

4. Вы употребляете много алкоголя, наркотиков, чтобы поднять настроение, избавится от тревоги или зарядиться энергией.

Теперь ваш путь простого саморазрушения начинает превращаться в черную воронку саморазрушения.

Важно увидеть это ПУТЬ из одного вышеперечисленного пункта или всех вместе взятых и спросить себя:

- А почему я иду путем самоуничтожения?

- Какая мне выгода от этого?

- Что со мной будет в конце, если я еще так буду вести себя на всех трех вышеперечисленных уровнях?

Если эти вопросы не задать, то проблем станет еще больше и они добавятся к тем, что пришли сами по себе и к нашему СТРАДАНИЮ добавится БЕССМЫСЛЕННОЕ СТРАДАНИЕ от нашего саморазрушительного поведения. И вот это нас может уничтожить, сломать и раздавить.

Ведь к страданиям мы закалены нашими предками, их победами, их борьбой, их способностью воскресать как птица Феникс, но мы не можем пережить БЕССМЫСЛЕННЫЕ СТРАДАНИЯ.

И только увидев что у вас в жизни реализуются эти 4 пункта и задав правильные вопросы вы может быть соберетесь и начнете двигаться в правильном направлении задавая теперь правильные вопросы. Главное это сделать раньше чем позже, ведь у любой Черной дыры есть Горизонт Событий перевалив за который вырваться назад невозможно.