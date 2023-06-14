Приятная прохлада и кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на среду, 14 июня

В Украине в среду 14 июня ожидается прохладная погода, переменная облачность и кратковременные дожди. Без осадков обойдется только на севере, центральных регионах и на части восточных областей.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, направление ветра остается северным и северо-восточным, 5-10 м/с.

В западных, Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и на юге страны пройдут кратковременные дожди, днем иногда с грозами. На остальной территории ожидается сухая погода.

Холоднее всего в этот день будет на высокогорье Карпат, где температура воздуха ночью опустится до +3...+8, а днем столбики термометров не будут подниматься выше +11...+16.

На остальной территории страны днем будет комфортная температура +19…+24, ночью +10…+15, а на побережье морей до +18.

В Киеве 14 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+24, а ночью столбики термометров опустятся до +12...+14. По области ночью +10…+15, днем комфортные +19…+24.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется тепло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!