Притягивают партнеров как магнитом: ученые назвали черты, определяющие привлекательность человека

Интеллект и доброта – черты, которые больше всего нравятся представителям обоих полов. К такому выводу пришли ученые из Бразилии, проведшие исследования среди 778 мужчин и женщин.

Результаты опубликовали на страницах издания Archives of Sexual Behavior. В рейтинге предпочтений на первом месте – интеллект, на втором доброта.

Физическая привлекательность, здоровье и благополучие уступили умственным и душевным качествам, заняв соответственно третье, четвертое и пятое места в "рейтинге романтических добродетелей".

"Мы можем сразу понять, что нас кто-то привлекает, но можем не знать, почему. Даже не сдавать себе дела, является ли это влечение доказательством того, что человек будет нам хорошей парой, – говорит автор исследования Жоао Франциско Гоэс Брага Такаянаги из Института психологии Университет Сан-Паулу.

Умные – следовательно, привлекательны

Опрошенные – люди разной сексуальной ориентации в возрасте от 18 до 64 лет. Им предлагали создать образ идеального партнера, определяя приоритетность одних черт над другими. Следовало понять, от каких качеств потенциальной второй половинки можно отказаться, а какие обязательно должны присутствовать в человеке.

"Ум и доброта являются наиболее желанными чертами партнера, даже по сравнению с красотой, деньгами или здоровьем. Это касается представителей всех статей и сексуальных ориентаций", - сказал Такаянаги.

Универсальность этих качеств для всех групп указывает на глобальную потребность людей в когнитивном развитии и эмоциональном тепле. Другие добродетели, фигурирующие в результатах исследования, отличаются в зависимости от пола и сексуальной ориентации.

Красота и богатство нужны не всем

Исследователи выявили отличия в оценке черт среди представителей разных гендеров и сексуальной ориентации. Так, гетеросексуальные мужчины ценят в женщинах физическую привлекательность, а для женщин, гомосексуальных и бисексуальных мужчин в партнерах важен социально-экономический статус. Это, по мнению ученого, обусловлено эволюционной необходимостью обладать здоровым потомством и обеспечить необходимыми ресурсами будущие поколения.

Интересно, что преимущество доброты было особенно выражено среди бисексуальных людей.

Ученые также выяснили, что люди с высоким уровнем социосексуальности (открытости к случайному сексу) предпочитают физическую привлекательность, а лица с тревожно-избегающим типом привязанности – социально-экономический статус потенциального партнера.

Такая ноги, однако, отмечает, что исследование имеет недостатки, поскольку носит теоретический характер. То, что людям нравится, не всегда совпадает с тем, что они ищут в потенциальных партнерах.

"Хотя этот метод и не идеален, он позволяет нам получить общее представление о том, что людям нравится и не нравится. Но исследования с использованием реальных условий – быстрые знакомства или приложения для поиска партнеров – необходимы для понимания разрыва между заявленными предпочтениями и реальным поведением" , – отмечает Такаянаги.

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