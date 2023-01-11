Притягивают беду: какие вещи нельзя хранить дома

По народным поверьям некоторые вещи, накапливая негативную энергетику, могут плохо влиять на здоровье. Издавна считали, что не следует держать в доме разбитое зеркало или посуду, пустые бутылки или вещи усопших. Подарки от неприятных людей или недругов лучше выбросить, ведь есть вероятность, что они были подарены с недобрыми намерениями.

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Немногие знают, что опасность могут навлечь даже привезенные из моря сувениры из ракушек. Почему лучше выбрасывать изношенную одежду и какую беду предвещают сломанные часы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Старая одежда

Изношенные вещи могут принести проблемы со здоровьем. Особенно советуют выбрасывать старую обувь и домашние тапочки.

Плохая энергетика на вещах скапливается годами, поэтому важно регулярно обновлять гардероб. Эзотерики говорят, что лучше не покупать вещи на секонд-хендах, неизвестно ведь, кто их носил до вас.

Итак, если вы имеете привычку сохранять изношенные вещи – эксперты советуют от нее избавиться.

Мусор в карманах и сумках

Народная мудрость утверждает, что в женских сумочках можно обнаружить все. Однако содержимое сумок, кошельков и карманов следует регулярно просматривать, очищая от хлама. Старые фискальные чеки, бумажки, билеты, рекламные объявления притягивают беспорядок. В жизни может начаться путаница и неудачи.

Разбитое стекло

Это один из самых древних предрассудков. Разбитые зеркала, треснувшая посуда, надломанные чашки – все это несет энергию потерь. От таких вещей советуют избавляться как можно скорее.

Вещи умерших

Конечно, вещи тех, кого с нами уже нет, очень дороги как память. Но такая одежда или обувь могут навлечь в дом беду. Семья может внезапно начать болеть и проблемы со здоровьем перейдут в разряд хронических.

Дефектные фото

Не стоит сразу бежать и выбрасывать старые фотографии. Тем более что древние фотоаппараты априори давали нечеткое размытое изображение. Старые фотографии можно хранить как память, но только в альбоме. Вешать подобные фото на стену или ставить в рамку не рекомендуют.

Бутылки

Пустые бутылки не желательно держать в доме. Они могут навлечь трудности в финансовых аспектах. Деньги будут тратиться, сбережения уменьшатся, а новые доходы не будут поступать. Потому следует сдавать бутылки на переработку.

Некоторые сувениры из моря

Многие будут удивлены, однако ракушки, которые мы часто покупаем на курортах в качестве сувениров, тоже несут негатив. По словам экспертов, это связано с тем, что в раковине когда-то жил погибший моллюск. От таких сувениров стоит избавиться.

Статуэтки

Издавна считалось, что сувениры с изображениями голубя, вороны, аиста или орла могут навлечь в дом несчастья. Многие коллекционируют статуэтки слоников. Но слон с опущенным хоботом – к унынию и депрессии. Лучше не собирать на полках гипсовые фигурки львов или собак – это к беде.

Сухие букеты

В народе издавна считали, что цветы после увядания надо выбрасывать. Сухие букеты могут навлечь в семью болезни.

Если вы все еще пользуетесь вениками – меняйте его чаще. На венике накапливается негатив.

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