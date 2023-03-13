Притягивают беду: какие деревья нельзя сажать возле дома

Весна – хорошее время высаживать молодые деревья. И многие из нас выйдут под свои дома, чтобы сделать двор или улицу зеленее. Но, выбирая, что сажать, нужно обратить внимание, какие деревья могут быть опасны с точки зрения энергетики.

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OBOZREVATEL проанализировал, какие есть народные приметы на этот счет. Вот список пород деревьев, которые лучше не размещать прямо у себя под окнами.

Дуб

Дуб всегда считался священным деревом, но сажать его у дома – плохая идея. Его мощная энергетика может привести к смерти главы семьи. К тому же, он может быть слишком мощным соседом для физически слабых и больных людей. И даже из здоровых может высосать немало сил.

Береза

Береза считается мощным деревом-оберегом, но только если она растет за изгородью. В таком случае возле нее можно поставить скамью, и это будет хорошее место для общения и при этом сильный заслон от негатива. В кроне березы могут поселяться духи, но не всегда благосклонные к людям, поэтому пусть ее ветви будут на определенной дистанции от дома.

Верба

Это дерево не разрешается сажать в честь рождения ребенка, ведь оно сильно связано со смертью. Даже считается, что посадивший вербу умрет в том же году. Поэтому вербам не место прямо возле человеческих жилищ.

Грецкий орех

Ореховое дерево – отличный выбор для дачного участка, его плоды полезны, а листья насыщают воздух йодом. Но у дома ему не место. Впрочем, здесь объяснение простое – разветвленная корневая система дерева может повредить фундамент дома.

Сосна

Не советуют сажать у дома сосны тоже по вполне практичным соображениям. Пышная крона дерева дает много тени, а хвоя не превращается в питательный перегной. Другим растениям рядом с такой красавицей может быть непросто процветать. Хотя, если вас это не пугает, то вообще энергетика сосны считается положительной.

Декоративная туя

Туя считается растением, отгоняющим от дома женихов. Поэтому если в доме есть незамужние девушки, лучше воздержаться от посадки этого дерева. К тому же многие культуры считают его символом скорби и печали. Вот почему так много туй растут на кладбищах.

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