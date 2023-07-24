Притягивает ли телефон молнию и зачем выключать электроприборы: правда и мифы о грозе

Молния – это электронный разряд между облаками или между облаком и землей. Еще со школы мы знаем, что пользоваться гаджетами во время грозы опасно и нужно отсоединять все приборы от электросети.

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Удар молнии в человека с большой вероятностью может трагически закончиться, поэтому необходимо соблюдать правила, чтобы этого избежать. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Современного человека нельзя представить без смартфона, он всегда находится с нами, где бы мы не были. Но когда начинается гроза, то большинство не пользуется телефоном, чтобы не навлечь на себя беду.

По словам экспертов, электромагнитное поле, которое излучает телефон, незначительное. Поэтому нет доказательств того, что звонок по телефону во время грозы или его использования увеличивает вероятность удара молнии. Это также относится и к другим гаджетам.

Но необходимо выключать электрические устройства. Это поможет избежать серьезных повреждений и опасностей для всего дома, если молния попадет в трансформаторную станцию или другую электроустановку.

Также высокие сооружения особенно уязвимы для молнии. Это могут быть здания, стоящие на холмах, деревья, телевизионные антенны, столбы.

Во время грозы нельзя приближаться к электрическим сетям, потому что они притягивают молнию и удар может задеть человека.

Если опасная погода застала вас во время отдыха в горах или на природе, нужно немедленно ехать подальше оттуда или искать безопасное укрытие. Потому что горы, мокрый песок и водоемы также притягивают молнии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что происходит с человеком после удара молнии.

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