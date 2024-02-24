При первой же возможности: какие вещи в ванной всегда нуждаются в замене

Некоторые вещи в ванной комнате могут стать настоящими рассадниками бактерий и грибковых спор. Основная причина – в высоком уровне влажности, что способствует размножению микроорганизмов и появлению плесени.

Обновляя определенные предметы в ванной комнате, специалисты советуют выбирать надежные альтернативы, а не следовать модным тенденциям. Какие вещи нужно менять в ванной при первой же возможности – рассказало издание Homes and Gardens.

Совет 1

Если вы считаете, что ваша ванная комната выглядит несколько устаревшей, или вы хотите обновить пространство, не тратя большую сумму из бюджета, замена зеркала в ванной – это первое, с чего нужно начать, советует Сара Стормс, дизайнер интерьера и основательница Allito Storms.

Можно выбрать большое круглое зеркало или изысканное, украшенное лепниной и узорами. Эта простая замена мгновенно обновит комнату и увеличит количество света, добавив больше отражательной поверхности.

Совет 2

Учитывая тот факт, что коврики обычно моют гораздо реже, чем это необходимо, они становятся местами скопления микробов. Влажность, которая образуется в ванной при принятии душа, создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени.

Коврики и полотенца не только изнашиваются со временем, но и могут стать причиной появления неприятных запахов. Эллисон Гаррисон, дизайнер интерьера и владелица Allito Spaces, отметила: "Винтажный шерстяной ковер – прекрасное дополнение к ванной комнате, которое можно сочетать с однотонными полотенцами".

Совет 3

Освещение ванной комнаты имеет важное значение. Замена косметического освещения увеличит функциональность и улучшит пространство. Используйте красивые бра и/или люстры, чтобы создать уютную атмосферу.

Совет 4

При обновлении предметов ванной комнаты, полки и туалетный столик должны быть на первом месте в списке приоритетов, считают эксперты по дизайну с Vanities Depot.

"Обновление сантехники в ванной комнате, например смесителей, может значительно повысить эстетичность и функциональность пространства. Подумайте о выборе высококачественного смесителя, который дополняет общий дизайн. Блестящий металлик придает изящества, а матовое золото будет уместно в различных вариантах отделки", – советуют эксперты.

Совет 5

Всегда полезно обновить и расширить места хранения косметики и других вещей в ванной комнате. Это помогает не только удобнее организовать комнату, но и поддерживать пространство в опрятном виде.

Попытайтесь дополнить интерьер настенным шкафом или новым туалетным столиком. Купите контейнеры для хранения косметики. Используйте ароматизаторы на основе натуральных эфирных масел для создания дополнительного уюта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как аспирин, яблочный уксус и монетка будут способствовать лучшей сохранности цветов в весе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.