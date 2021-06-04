При "перестройке" Украина выручала Россию сахаром и колбасой: опубликованы факты
В период дефицитной "перестройки" 1986-1991 года Украина отправляла в Москву и другие крупные регионы России продукты хоть и не первой важности, но необходимые. Украинские производственные фабрики снабжали россиян сахаром и колбасой.
Об этом сообщили в Твиттере на канале "Исторические фото". В качестве доказательства приведена полоса первой независимой газеты на постсоветском пространстве "Стиль жизни".
Очевидно 1991 год был наиболее тревожным для большинства обывателей, люди боялись прекращения работы заводов и предприятий, а в результате и голода. Однако правительство Михаила Горбачева успокоило граждан традиционным методом: через прессу.
"Украина шлет в Россию колбасу и сахар. Голода не будет – муки и картофеля хватит на всю зиму", – подписаны фото с вечными очередями и удрученными лицами.
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