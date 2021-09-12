Я презираю людей этой эпохи. Здесь всё фальшивое. Не осталось абсолютно никакого уважения. Никто не сдерживает обещаний! Единственное, что имеет значение – Деньги!

Целыми днями новости только о негативе и преступлениях.

Когда придёт мой день, буду знать точно, что покидаю этот мир без сожаления.

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