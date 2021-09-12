Презираю людей этой эпохи. Единственное, что для них имеет значение – деньги
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Я презираю людей этой эпохи. Здесь всё фальшивое. Не осталось абсолютно никакого уважения. Никто не сдерживает обещаний! Единственное, что имеет значение – Деньги!
Целыми днями новости только о негативе и преступлениях.
Когда придёт мой день, буду знать точно, что покидаю этот мир без сожаления.
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Источник:Facebook Георгия Давидовича