Моя перша реакція на ініціативу Зеленського про створення нового Президентського університету в Україні.

Трішки історії.

В 1999 році будо створено Президентський університет в системі МАУП, куди входили Інститути Кравчука, Єльцина і Алієва-старшого.

В 2010 році в Казахстані було створено Назарбаєв-Університет.

В 2021 році з ініціативи Президента Узбекистану планують створити спеціальний Президентський університет.

Мій управлінський та викладацький досвід, зокрема в часи створення Інституту державного управління та самоврядування та нинішня діяльност в НУБІП та КНУ імені Тараса Шевченка, свідчять про потребу перетворення ВСІХ традиційних Університетів України у справжні УНІВЕРСИТЕТИ МАЙБУТНЬОГО, а не концентрацію інтелектуальних зусиль і бюджетних коштів для ОДНОГО нового Президентського Університету майбутнього.

Видео дня

Окрім того, світовий досвід підказує, що більш ефективніше посилювати матеріальну базу і творчий потенціал вже знаних УНІВЕРСИТЕТІВ, а не створювати новий УНІВЕРСИТЕТ!

Для прикладу подаю перелік найкращих Університетів світу:

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