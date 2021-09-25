Предложили занять чердак: в Мукачево разгорелся скандал из-за больной COVID-19. Видео

В инфекционном отделении Мукачевской городской больницы произошел настоящий скандал, когда дежурный врач предложила пациентке занять место на чердаке в ответ на просьбу перевести ее в другую палату. Желание отселиться было вызвано не простым капризом, а тем, что рядом с ней лежала пожилая женщина с положительным результатом теста на COVID-19.

Об этом сообщило "Закарпатское телевидение" в Facebook. Запись конфликтного диалога с медиком опубликовала сама пациентка с жалобой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем женщина пояснила врачу, что ее поселили в одну палату с больной коронавирусом. Сотрудник учреждения, в свою очередь, попросила ее не ходить по коридорам, ведь коронавирус может быть и у нее.

"У меня нет коронавируса. Меня вчера привезли с высокой температурой и поселили с бабушкой, у которой тест показал, что у нее COVID-19. Отселите меня, пожалуйста, в другую палату. У меня дома ребенок, я не буду лежать с коронавирусным пациентом", – попросила жительница Мукачева.

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"Ну можете перейти на чердак, других мест нет", – предложила ей врач.

Пациентку также возмутил тот факт, что перед поступлением в инфекционное отделение, ни у кого из больных не берут ПЦР-тест, что в разы увеличивает вероятность заразиться коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о резонансном инциденте, когда врачи хирургическим путем удалили своей пациентке грудь. Сама женщина утверждает, что не давала на это разрешения.