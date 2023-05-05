Юрьев день: что принято делать на праздник. Приметы и молитва

6 мая православные верующие чтят память Георгия (Юрия) Победоносца. Это один из самых важных праздников в церковном календаре.

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Именины празднуют Анатолии, Георгии, Юрии, Иване, Валерии и Александры. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

День Георгия (Юрия) Победоносца

Древние славяне считали, что Юрий (другие имена – Юр или Юрай) приходит, чтобы окончательно освободить силы природы и заставить их расцвести по полной. Издавна говорили, что Юрий "обладает особыми ключами", открывающими дверь для весны, приглашая настоящее тепло. Именно после Юрия начинается пик майского цветения.

Впоследствии, после утверждения христианства, возникла история о Георгии Победоносце. Георгий проживал на территории современного города Бейрута. Он родился в состоятельной семье, исповедовавшей христианство. Георгий был воином, даже получил должность старшего военачальника. Именно во время военной службы он стал свидетелем гонения христиан. Тогда Георгий встал на защиту страждущих и сам стал проповедовать Слово Божие.

Георгий слыл лучшим воином, поэтому тогдашний правитель сначала уговорами и подкупами попытался убедить его отречься от веры. Георгий не согласился. Его подвергли страшным пыткам, но, по легенде, в самый трудный момент ангел спустился с небес и исцелил раны воина. Когда правитель понял, что ему не по силам убить Георгия, он приказал отрубить ему голову. Георгий умер в 303 году в городе Никодимия.

Победителем Георгия стали называть именно духовной победой над царем.

Традиции и верования

Наши предки верили, что в этот день роса становится целебной. Поэтому существовала традиция выйти в поле на рассвете, собрать росу и умыться ею. Это, по поверью, должно было спасти от всех болезней.

После Юрия дня начинали массово упорядочивать грядки и высаживать зерновые. Также устраивали гуляния, во время которых молодежь обливалась водой.

Хорошей приметой считалась услышать зов кукушки. Юные девушки вечером собирались, чтобы погадать на жениха. Услышав, как поет кукушка, надо спросить, сколько еще лет девушке жить в родительском доме. Сколько раз прозвучит зов – столько лет ждать до свадьбы.

В молитвах у Георгия просили о щедром урожае, покровительстве и крепком здоровье.

Погодные приметы

Ясное утро на Юрьев день предсказывает хороший урожай ранних посевов.

Теплая роса – значит скоро придет летнее тепло и хорошо уродит просо.

Южный ветер – вестник щедрого урожая.

Также хорошей приметой считали массовое появление майских жуков – значит, хлеба будет в изобилии.

Молитва

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