Яблочный Спас: традиции и запреты праздника, когда начнут отмечать новый календарь

Христиане празднуют 19 августа Яблочный Спас или Преображение Господне. Это один из 12 самых больших православных праздников и второй в очереди трех спасов.

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В этот день люди освящают в храме не только яблоки, но и другие овощи и фрукты. OBOZREVATEL нашел интересные традиции и запреты праздника.

Христиане верят, что в этот день по библейским преданиям Иисус Христос явил апостолам свою божественную силу.

Яблочный Спас окружают многие приметы и традиции. Считается, что в этот день природа разворачивается от лета до осени и зимы. Ночи после Спаса становятся холоднее, а погода в этот день будет такой же, как и на Покров, что празднуют 14 октября. Есть даже такая поговорка: "В Яблочный Спас – ушло лето от нас".

Если на Спаса загадать желание, а потом съесть освященное яблоко, то оно обязательно сбудется. У христиан яблоко – это символ благополучия, плодородия и согласия в семье.

Чтобы семья была счастлива и жила в достатке, нужно в этот день раздавать мелочь бедным и угощать едой нуждающихся.

В этот день нельзя выполнять домашнюю работу, кроме приготовления пищи и уборки урожая. Люди верили, что оставленные после праздника фрукты, овощи и зерновые культуры на огороде не принесут пользы.

Также нельзя ругаться, ссориться, купаться в отрытых водоемах и желать кому-то зла, потому что оно обязательно вернется к вам.

На Яблочный Спас следует молиться и вспоминать об умерших родственниках.

Следует отметить, что с 2024 года верующие, которые перейдут на новый календарь, будут праздновать Спас в другие даты. ПЦУ приняла изменения в календаре с 1 сентября 2023 года.

В 2023 году все будут праздновать Спаси традиционно:

Медовый Спас (Маковия) – 14 августа,

Яблочный Спас (Преображение Господне) – 19 августа,

Ореховый Спас (на следующий день после Успения Богородицы) – 29 августа.

По новому календарю, с 2024 года, эти даты изменятся:

Медовый Спас – 1 августа,

Яблочный Спас – 6 августа

Ореховый Спас 16 августа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как гадать на Яблочный Спас и какие традиции нужно соблюдать.



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