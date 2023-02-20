Второй день Масленицы: как в Украине празднуют ''заигрывание''

Наступила неделя проводов зимы, которую в народе называют Сырной. И хотя празднование Масленицы-2023 совпало с годовщиной полномасштабного российского вторжения, не следует забывать о давних традициях, ведь Масленица – украинское культурное наследие.

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В этом году Масленицу празднуют с 20 по 26 февраля, и каждый день, по народным обычаям, имел свое название и предназначался для особых обрядов. О том, как украинцы отмечают второй день Сырной недели, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как называется второй день Масленицы

Встретив Масленицу, убрав в домах и амбарах и приготовив первые блины, украинцы начинали второй день празднования. Издавна масляный вторник звали "заигрывающим".

Объясняется название очень просто – накануне Пасхального поста родители желали засватать своих детей, так что устраивали "смотрины" или "заигрывание".

Традиции масляного вторника

На второй день Масленицы начиналось настоящее веселье. Массово устраивали зимние гуляния – играли смешные представления, мастерили санки, чтобы кататься на заснеженных горках, организовывали игры, забавы, театрализованные действа.

Пели народные песни, готовили блины и вареники, играли на музыкальных инструментах, много танцевали, юноши ухаживали за девушками, отовсюду раздавался смех – села превращались в оазисы счастья и радости.

Молодежь в этот период заигрывала и присматривалась, ища себе пару. По окончании поста разрешалось играть свадьбу.

После песен и плясок все собирались за большим столом. Угощали блинчиками с творожными и ягодными начинками, варениками с творогом, запеканками, выпечкой и сладостями. Мясные блюда на Масленицу издавна пытались не употреблять.

Традиции масляного вторника касались не только юношей и девушек. По поверью, если семейная пара во время массовых гуляний вместе спустится с горки на санках – муж и жена непременно проживут долгий и счастливый век в любви и согласии.

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