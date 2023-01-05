Виншування на Рождество для детей и взрослых: как красиво поздравить хозяев

Традиционно перед Рождеством Христовым в Украине не только колядовали, но и виншовали – желали хозяевам счастья и удачного года. Чаще всего эти пожелания включали в текст самих колядок.

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Значение этих слов остается актуальным и сейчас. Виншовать могут не только дети, но и взрослые. Эти стихи и песни обычно были короткими и легко запоминались.

OBOZREVATEL собрал лучшие варианты поздравить друзей, соседей и знакомых.

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!

Христос ся рождає!

***

Я маленька дівчинка,

Як в городі квіточка

Йду від хати до хати

З Різдвом Христовим вітати!

***

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, віру і любов!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

***

Ісусику любий, до тебе молюся,

Маленьке дитятко, до тебе горнуся!

В тобі наша радість, послухай моління,

Ти світу надія на людське спасіння.

Вклоняюсь низенько небесній Дитині,

Христос ся рождає по всій Україні!

***

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим, хай сяє зіронька в імлі!

***

Радість нині у кожній родині –

Ми святкуєм Різдво в Україні,

Тож у Києві, Луцьку, Полтаві,

У Донецьку, Одесі, Сваляві,

В Сімферополі, Харкові, Львові –

Всіх зі святом! Будьте здорові!

***

Привітайте в мирній хаті

Будьте ласкаві, багаті,

Майте ласку добру й гожу.

Вірте тільки в ласку Божу.

Ласка Божа вас спасе,

З краю слабість відведе,

Зичу бути здоровеньким,

Всім дорослим і маленьким,

На потіху всій родині,

І на славу Україні.

Христос ся рождає!

***

На щастя, на здоров'я, на той Новий рік

Ледве я торбу до вас приволік.

А в тій торбі ясні зорі,

Щоб вам родила пшениченька в полі.

А в тій торбині місяць ясненький,

Щоб на вашім столі хліб був біленький.

А в тій торбині листячко з дуба,

Була би здорова родинонька люба.

Все з тої торбини я висипаю,

В торбу покласти гарненько прохаю:

Кільце ковбаски, кавальчик сала,

Пампух, горішки, яблучок пару,

Можна ще дати меду горнятко,

Щоб вінчування йшло цілий рік гладко.

Не будьте скупі, мамусю, і ви, татусю –

На другий рік ще приволочуся! Христос народився!

***

В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою, Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я! З Різдвом Христовим!

***

Весела ніч, весела година –

Ісус народився, маленька дитина.

Хоче вам слово Боже сказати,

Благословення принести до хати.

Може, в тій хаті кого бракує?

Може, в тій хаті хтось гірко сумує?

Кого бракує не забувайте,

Хто гірко сумує – розвеселяйте!

Разом з Ісусом маленьким на сіні

Христос ся Рождає на Україні!

***

Під обрусом сіно, на обрусі свічка.

На всю хату пахне

Свіжа паляничка,

Під обрусом – сіно

Голубе, дрібненьке.

На обрусі – миска, у мисці – підпеньки.

У другій – капуста, третя – з голубцями, –

Страв дванадцять нині

Є в нашої мами.

На радість дорослим,

На втіху малечі

Йде до нас у гості Святий, добрий вечір.

***

Відчиняйте двері ясенові!

Вже Різдво ступає на поріг –

Знак добра й Господньої любові

В світлі Вифлеємської зорі.

Хай це світло лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід!

Будьте дужі, щирі і багаті,

Щастя вам і довгих многих літ!

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім'ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос Рождається!

***

Нехай різдвяні пряники

Самі знаходять вас!

Най пампушки нагадують

Про цей святковий час!

А друзі із родиною

Потішать вас разом!

Радійте з Україною!

Вітайте всіх з Різдвом!

***

Віншую Вас добрі люди,

що Христос родився.

Не всі Христа бачили, не всі Христа знали,

Не всі наші українці Рождества діждались

Ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру,

Що понесли Хрест і муку за Христову віру

І ми нині рожденного всі Ісуса просим

Нехай наша Україна своє ім’я носить

Нехай носить, ще й голосить, нехай прославляє

Нехай в нашій кожній хаті Христос ся Рождає!

***

Нехай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде коляда!

І свят, і буднів Вам – в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!

***

Нехай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці

І принесе у вашу хату усмішок, радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

Нехай різдвяні пряники

Самі знаходять вас!

Най пампушки нагадують

Про цей святковий час!

А друзі із родиною

Потішать вас разом!

Радійте з Україною!

Вітайте всіх з Різдвом!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!

***

Нехай файна львівська колядка

Буде для вас, як смачна чоколядка!

Бажаю Вам Різдво у Львові зустріти

І тішитись ним, як вміють лиш діти!

А вдома залиште серйозні речі,

Проблеми, які тиснуть вам плечі!

Бо Різдво – то завжди трішки казка!

Тож веселіться собі будь ласка!

***

Хай колядочка лунає

І сніжком вас посипає!

Гумор най буде дотепний,

А як чортик – то вертепний!

Радість най буде взаємна,

Здибанка – лише приємна!

Настрій, звісно ж, веселковий,

Львів – різдвяний і святковий!

***

Хай джазовий настрій зимових свят

До вас прилетить на крилах коляд!

Хай спокій, як кіт білий, ляже до ніг

Дивитись, як тихо падає сніг!

Адже на Різдво ви так довго чекали –

Побути в теплі зі своїми думками!

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

В Новий рік, в Різдво Христове

Будьте радісні, панове!

Хай до вашої оселі

Колядки прийдуть веселі,

Буде щастя і здоров'я,

В справах лад, комора повна,

А на вашому столі — паляниці запашні.

Щоб ви нас не забували,

З нами завжди справу мали,

Хай завжди щастить і всюди,

З Вами хай добробут буде!

***

Віншуємо вам, пане господарю, і вам, господине

З цими святами здоровя і щастя.

Дай, Боже, святкувати в радості

І в добрім достатку, а на другий рік

Ще кращої Божої благодаті діждатись! Христос ся рождає!

***

Віншую вас тими святами,

Щоб ті свята відпровадили,

До Нового року дочекали,

Від Нового року – до Богоявління,

Від Богоявління – до Воскресіння,

І на другий рік, поки Пан Біг призначив вік. Христос ся рождає!

***

Бажаєм вам веселих свят

І всій вашій родині,

Нехай радість запанує

В вашім домі нині.

Хай добробут прибува вам кожну мить,

Хай ніколи голова в Вас не болить.

Хай вам хліб і білий цукор на столі,

Хай вам радісні дороги – по землі.

Хай з роси вам, і з води, і з ясних зір.

Хай гостей вам щонеділі – повен двір.

Хай надіями вас манить далина,

Хай вас щастя і здоров’я не мина.

Хай пташки вам прилітають щовесни,

Вашим дітям й вам хай сняться гарні сни.

Хай співаються пісні вам голосні,

Хай вам ночі будуть мирні й мирні дні.

Хай різдвяна коляда вас звеселяє.

Веселіться усі разом. Христос ся рождає!

***

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх – колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі. З Різдвом Христовим!

***

Віншую вам нині, Господарю й господині,

І старому, і малому, –

Всьому люду земному.

Дай вам Боже в цій господі

Жити в радості і згоді.

Щоб родилося на ниві,

Діти щоб росли щасливі:

Що синочок – місяць ясний,

А що дочка – зірка красна.

Буде хай різдвяна хата Світла, щедра і багата.

Пахне сіном хай в оборі,

Всяке збіжжя у коморі.

Хай минає хату злоба,

Водиться нехай худоба.

Щоб весело святкувалось,

Куті з медом скуштувалось,

У віншівках, у дотепах,

З колядою і з вертепом.

Щоб добро жило в родині

І у нашій Україні.

Хай бажання це здійсняється

Христос рождається!

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повінчувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо –

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні й пишні,

Як весною вишні! Христос ся рождає!

***

А я Вам провінчую, як добре жити:

Нехай вся біда від вас біжить

Нехай Вам здорові діти ростуть

Нехай Вам яйце знесе когут

Щоб мали Ви всього: і в хаті, і в полі

Щоб хліба і сала ви мали доволі

Щоб мирно жили, веселились,

Щоб вам ся вродив – часник, як бик

Цибуля, як дуля, капуста, як баба тлуста

Овес, як кудлатий пес

Коноплі, аж до стелі

І щоб не було сварки в оселі!!!

За коляду господиню прошу заплатити

Прошу дати 100 долярів та й ще погостити

Прошу дати 100 долярів та й голубців миску

Тільки прошу господиню не дати по писку.

Можна дати і по писку – тільки не рукою

Взяти фляжку самогонки і з оковитою

Не мусить бути сама горівка –

Може бути з медом

А на другий рік – як дасть Бог дожити –

Ще більше друзів приведу! Христос ся Рождає!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку популярных колядок.

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