День танкистов: на когда перенесли праздник и как поздравить защитников

День танкиста в Украине ежегодно отмечали во второе воскресенье сентября. В 2023 году праздник выпал на 10-е число. Дальше День танковых войск будет иметь постоянную дату – 14 сентября.

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Наши танкисты – главная ударная сила Сухопутных войск Украины – мужественно защищают страну от российского полномасштабного вторжения уже 564 дня. OBOZREVATEL собрал поздравления для воинов с их профессиональным праздником.

Отметим: празднование Дня танкиста в Украине на официальном уровне во второе воскресенье сентября было установлено указом второго президента Леонида Кучмы в 1997 году. 9 сентября 2023-го украинский глава Владимир Зеленский подписал, а 10-го числа опубликовал указ, который ввел ежегодный праздник День танковых войск, отмечаемый 14 сентября. Указ от 1997 года утратил силу.

Поздравления с Днем танкиста

С Днем танкиста всех, кто собирается в бронированное нутро танка. Никто не знает, когда придет момент и Вам придется погнать свою машину под вражеские снаряды и пули. Поздравляем танкистов! Желаем им всегда возвращаться домой без потерь.

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У вас, хлопці, не зовсім звичайна робота,

І Ви їй віддаєте життя свого кращі дні,

Мир зберегти в країні – ось ваша турбота,

Ви служите Україні в машині з міцної броні!

Сьогодні з Днем танкіста сердечно вітаю,

І жити в мирній країні бажаю!

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Для танкіста немає перешкод,

Бронею Ви закриті!

Не ходіть до них ви, вороги,

Будете розбиті!

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Сердце танкиста – это уголок, где объединяются храбрость, честь, выдержка, стальные нервы и любовь к Родине. Холодный ум и искреннее желание защищать страну делают из простых ребят высококвалифицированных танкистов. Спасибо Вам за смелость и стойкость!

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Завжди готовий до бою екіпаж,

Відстоюючи честь країни, входите Ви в раж,

Працюєте професійно, чітко, чисто,

Вітаємо вас, хлопці, з Днем танкіста!

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Искренне поздравляю с Днем танкистов Украины! Желаю силы духа и крепкого здоровья, удачи, благополучия, отсутствия промахов. Пусть в жизни будет много побед и счастливых моментов!

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З Днем танкіста! Хай в усьому

Вам щастить, в роботі й дома

Буде радісно і щиро...

Успіхів, добра і миру!

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Танки грязи не боятся, а танкисты – вообще ни перед чем не останавливаются. Поздравляю с Днем танкиста! Желаю, чтобы броня защищала, а уверенность Вас не покидала. С праздником!

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Как ранее писал OBOZREVATEL, 9 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что государственная система праздников в Украине нуждается в изменениях. Причиной он назвал недопустимое смешение смыслов разных торжественных и важных дат.

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