В Михайловском соборе состоялось Пасхальное богослужение ПЦУ. Видео

Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний провел Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. После пятичасовой службы митрополит Киевский и всея Украины обратился к украинцам с поздравлениями по случаю самого главного христианского праздника.

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На богослужении присутствовало много прихожан, которые успели попасть на территорию собора до начала комендантского часа. Однако тысячи украинцев могли присутствовать на богослужении онлайн, благодаря прямому эфиру на YouTube-канале Православной Церкви Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По традиции большое Пасхальное богослужение богослужении началось поздно вечером в субботу. Несмотря на то, что городская власть столицы не изменяла комендантский час, люди, которые пришли к собору до 23:00, смогли остаться на богослужении до самого утра.

В пасхальном поздравлении блаженнейший митрополит Эпифаний отметил, что Пасха – свидетельство тому, что сила зла – временная, а победа правды и добра – вечные. Он поблагодарил защитников Украины, которые отстаивают правду и приближают победу нашей страны.

"Наша вера в победу жизни помогает нам бороться за правду и добро даже тогда, когда эта борьба крайне сложна. В этот пасхальный день особые поздравления защитникам Украины, нашим доблестным воинам. Пусть Господь помогает нам в борьбе за правду и благословить победой", – обратился к украинцам Эпифаний.

Напомним, в ночь на 16 апреля в Украину прибыл Благодатный огонь. Его привезли в Святую Троицу Православной церкви Украины в Луцке и далее передадут всем храмам ПЦУ.

Ранее сообщалось, что 15 апреля в иерусалимском храме Гроба Господня тысячи людей стали свидетелями восхождения Благодатного огня. Это событие символизирует нерукотворный свет воскресения Иисуса Христа.