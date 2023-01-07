В Киево-Печерской Лавре в Рождество зазвучала украинская колядка. Видео

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний закончил рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре исполнением украинской колядки. Священнослужители спели украинскую народную песню "Нова радість стала".

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Стоит отметить, что это была первая в истории литургия предстоятеля ПЦУ в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время рождественского богослужения Епифаний обратился к украинцам, отметив, что Рождество побуждает к борьбе со злом, грехом и тьмой. Также предстоятель ПЦУ добавил, что без победы в этой борьбе не достигается настоящий мир.

Кроме того, Епифаний вспомнил в своей речи об украинских защитниках, жителях оккупированных территорий, пленных и беженцах и призвал молиться за них.

Напомним, 7 января митрополит Епифаний провел богослужение в Успенском соборе по случаю Рождества. Это первая в истории литургия предстоятеля ПЦУ в Киево-Печерской лавре.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины, которое является распорядителем государственного имущества на территории Киево-Печерской лавры, разрешило проведение рождественского богослужения в Успенском соборе в ночь на 7 января.

Однако служители УПЦ МП уверяют, что подобное служение в соборе в ночь на Рождество по юлианскому календарю будет ничем иным, как "захватом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче завершила работу, в ее состав вошли представители Национального заповедника, УПЦ, Минкульта и юристы.