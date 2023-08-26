Украина отмечает День авиации: поздравления для защитников неба

Украина традиционно в последнюю субботу августа отмечает День авиации – не только гражданской, но и военной. Она играет чрезвычайно важное значение в условиях войны, ведь противостоит российским ракетам, дронам, авиабомбам, которые при попадании наносят много бед украинским городам.

Видео дня

В этот особый день OBOZREVATEL собрал поздравления для защитников неба. К ним уже присоединились Госпограничная служба Украины, Нацгвардия и Воздушные Силы ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Поздравления от военных и должностных лиц

В частности, в ГПСУ отметили, что авиаторы – это смелые, ответственные, профессиональные и отчаянные люди, каждый день и ночь защищающие родную землю от российской агрессии!

"Героические подвиги наших пилотов удостоены высших государственных наград", – убеждены в службе.

В НГУ пожелали, чтобы "в украинском небе уже скоро летали не только мощные высокооснащенные боевые соколы, но и гражданская авиация, которая будет доставлять наших граждан во все уголки мира, кроме восточного соседа".

"Ибо это будет означать нашу победу и столь желанное мирное небо!" – отметили гвардейцы.

Приобщилось к поздравлениям побратимов и командование ВС ВСУ. В частности начальник авиации Командования Воздушных Сил бригадный генерал Сергей Голубцов отметил, что все торжества и празднования будут после победы.

"А пока – в боях! Защищаем украинское небо, уничтожаем врага, освобождаем украинскую землю!" – подчеркнул командующий.

"Сейчас день для благодарности всем авиаторам за героизм, профессионализм, честь, достоинство, патриотизм и преданность украинскому народу! Сегодня день чествования погибших героев, отдавших самое дорогое, защищая родную землю от оккупанта!" – подчеркнул Голубцов.

"Пока мы записываем это видео, наши летчики бьют крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp по вражеским пунктам управления и складам боеприпасов! Многие орки сегодня поедут домой в черных пакетах. И таких пакетов будет все больше… и все чаще!" – добавил он.

Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что не смотря на все сложности украинские авиаторы ежедневно идут в полет и бьют врага.

"Сегодня делаем все возможное, чтобы как можно быстрее получить самолеты от наших партнеров. Все авиаторы, вся страна ждет того дня, когда в Украине наконец-то появятся первые F-16! Современное авиационное оружие поможет нам завоевать преимущество в воздухе, поддержать наших защитников на суше и в море, а современные самолеты сохранят жизнь наших пилотов!" – отметил командующий.

История праздника

На официальном уровне День авиации начали праздновать с 1993 года со времен президентства Леонида Кравчука. Таким образом, он поддержал инициативу авиаторов Вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, Национальной гвардии Украины и работников авиационной промышленности и транспорта.

Поздравления с Днем авиации

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем Авіації!

***************

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

Не здолає туга!

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Нехай кожен рейс щасливим буде!

Без затримок й перепон,

Хай сталеві птахи крутяться,

Прагнучи до своїх аеродромів!

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в этом году он пришелся на 6 августа. Командующий ПС ВСУ Николай Олещук поздравил защитников украинского неба и поблагодарил их за героизм, стойкость и выдержку.