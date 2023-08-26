Украина отмечает День авиации: поздравления для защитников неба
Украина традиционно в последнюю субботу августа отмечает День авиации – не только гражданской, но и военной. Она играет чрезвычайно важное значение в условиях войны, ведь противостоит российским ракетам, дронам, авиабомбам, которые при попадании наносят много бед украинским городам.
В этот особый день OBOZREVATEL собрал поздравления для защитников неба. К ним уже присоединились Госпограничная служба Украины, Нацгвардия и Воздушные Силы ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Поздравления от военных и должностных лиц
В частности, в ГПСУ отметили, что авиаторы – это смелые, ответственные, профессиональные и отчаянные люди, каждый день и ночь защищающие родную землю от российской агрессии!
"Героические подвиги наших пилотов удостоены высших государственных наград", – убеждены в службе.
В НГУ пожелали, чтобы "в украинском небе уже скоро летали не только мощные высокооснащенные боевые соколы, но и гражданская авиация, которая будет доставлять наших граждан во все уголки мира, кроме восточного соседа".
"Ибо это будет означать нашу победу и столь желанное мирное небо!" – отметили гвардейцы.
Приобщилось к поздравлениям побратимов и командование ВС ВСУ. В частности начальник авиации Командования Воздушных Сил бригадный генерал Сергей Голубцов отметил, что все торжества и празднования будут после победы.
"А пока – в боях! Защищаем украинское небо, уничтожаем врага, освобождаем украинскую землю!" – подчеркнул командующий.
"Сейчас день для благодарности всем авиаторам за героизм, профессионализм, честь, достоинство, патриотизм и преданность украинскому народу! Сегодня день чествования погибших героев, отдавших самое дорогое, защищая родную землю от оккупанта!" – подчеркнул Голубцов.
"Пока мы записываем это видео, наши летчики бьют крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp по вражеским пунктам управления и складам боеприпасов! Многие орки сегодня поедут домой в черных пакетах. И таких пакетов будет все больше… и все чаще!" – добавил он.
Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что не смотря на все сложности украинские авиаторы ежедневно идут в полет и бьют врага.
"Сегодня делаем все возможное, чтобы как можно быстрее получить самолеты от наших партнеров. Все авиаторы, вся страна ждет того дня, когда в Украине наконец-то появятся первые F-16! Современное авиационное оружие поможет нам завоевать преимущество в воздухе, поддержать наших защитников на суше и в море, а современные самолеты сохранят жизнь наших пилотов!" – отметил командующий.
История праздника
На официальном уровне День авиации начали праздновать с 1993 года со времен президентства Леонида Кравчука. Таким образом, он поддержал инициативу авиаторов Вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, Национальной гвардии Украины и работников авиационной промышленности и транспорта.
Поздравления с Днем авиации
До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
З Днем Авіації!
***************
Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
Не здолає туга!
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Нехай кожен рейс щасливим буде!
Без затримок й перепон,
Хай сталеві птахи крутяться,
Прагнучи до своїх аеродромів!
Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в этом году он пришелся на 6 августа. Командующий ПС ВСУ Николай Олещук поздравил защитников украинского неба и поблагодарил их за героизм, стойкость и выдержку.
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