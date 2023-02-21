Третий день Масленицы: какие еще праздники отмечают 22 февраля

22 февраля православные верующие чтят память мученика Никифора Антиохийского. Украинцы продолжают праздновать Масленицу, на третий день Сырной недели тещи угощали зятьев блинами.

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Именины празднуют Геннадий, Иннокентий, Никифор, Эмилий, Петр. В мире отмечается Международный день бойскаутов, день энцефалита, день размышлений и Международный день поддержки жертв преступлений. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

Третий день Масленицы

Среду, третий день Масленицы, в народе еще называют лакомкой. Тещи приглашали зятьев в гости. Готовили традиционные блюда Сырной недели – блины, вареники, выпечку, запеканки. В народе говорили: чем богаче стол накроет теща, тем больше она любит зятя. На застолье приходила вся родня.

На третий день Масленицы не делали работы по хозяйству. Настало время для отдыха и посещения гостей. Считалось, что ссоры в этот день призовут в дом беду.

А незамужние девушки в среду надевали праздничную одежду и выходили с подружками кататься по селу на санях. Они пели, веселились, шутили с ребятами, угощали сладостями и блинами всех желающих.

День мученика Никифора Антиохийского

В городе Антиохий Сирийский жил Никифор, у которого был верный друг – пресвитер Саприкия. Они были настолько близки, что никогда не ссорились и считали друг друга братьями. Но из-за происков и клеветы врагов Никифор и Сапрыкий поссорились вплоть до ненависти.

Друзьям тяжело жилось в конфликте. Никифор первым осознал ошибку и пришел в Сапрыкию с раскаяниями. Но Саприкий был горд и неумолим, он отвергал попытки Никифора примириться.

Это произошло в период, когда правители Галиен и Валериан начали жестокие гонения христиан. Пресвитера Саприкия поймали одним из первых. На суде он не отрекся от веры, не помогли ни пытки, ни пытки. Саприкия приговорили к смертной казни.

Перед казнью Никифор снова слезно молил в Саприкии прощения, но тот имел такую сильную гордыню, что даже в последние минуты жизни не обратил внимание на мольбы друга. В этот момент Господь забрал благодать у Саприкия и тот, вдруг испугавшись смерти, поклонился языческим идолам.

Пораженный Никифор просил Саприкия не отрекаться от Христа, а когда понял, что все напрасно, обратился к палачам с просьбой казнить его вместо Саприкия. Он признался в том, что тоже исповедует христианство и хочет быть казненным вместо друга. Так и вышло. Сапрыкия отпустили, а Никифор погиб от меча палачей.

Традиции и верования

Издавна говорили: если на Никифора багровый закат – зима еще не отступит, вскоре начнутся снегопады.

Если 22 февраля ударил мороз – ждите скорой весны.

Деревья покрыты снегом или инеем – к потеплению. А если ветки гнутся от снега – год будет очень урожайным.

Считалось, что сны, которые снятся в ночь на 22 февраля – вещие. Поэтому по сновидениям в народе предсказывали будущее.

По поверьям, 22 февраля нельзя заниматься тяжелыми делами по хозяйству. Также в этот день не советовали громко смеяться и слишком веселиться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, откуда пошли давние традиции Масленицы и как провожали зиму наши предки.

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