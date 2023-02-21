Третий день Масленицы: какие еще праздники отмечают 22 февраля
22 февраля православные верующие чтят память мученика Никифора Антиохийского. Украинцы продолжают праздновать Масленицу, на третий день Сырной недели тещи угощали зятьев блинами.
Именины празднуют Геннадий, Иннокентий, Никифор, Эмилий, Петр. В мире отмечается Международный день бойскаутов, день энцефалита, день размышлений и Международный день поддержки жертв преступлений. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.
Третий день Масленицы
Среду, третий день Масленицы, в народе еще называют лакомкой. Тещи приглашали зятьев в гости. Готовили традиционные блюда Сырной недели – блины, вареники, выпечку, запеканки. В народе говорили: чем богаче стол накроет теща, тем больше она любит зятя. На застолье приходила вся родня.
На третий день Масленицы не делали работы по хозяйству. Настало время для отдыха и посещения гостей. Считалось, что ссоры в этот день призовут в дом беду.
А незамужние девушки в среду надевали праздничную одежду и выходили с подружками кататься по селу на санях. Они пели, веселились, шутили с ребятами, угощали сладостями и блинами всех желающих.
День мученика Никифора Антиохийского
В городе Антиохий Сирийский жил Никифор, у которого был верный друг – пресвитер Саприкия. Они были настолько близки, что никогда не ссорились и считали друг друга братьями. Но из-за происков и клеветы врагов Никифор и Сапрыкий поссорились вплоть до ненависти.
Друзьям тяжело жилось в конфликте. Никифор первым осознал ошибку и пришел в Сапрыкию с раскаяниями. Но Саприкий был горд и неумолим, он отвергал попытки Никифора примириться.
Это произошло в период, когда правители Галиен и Валериан начали жестокие гонения христиан. Пресвитера Саприкия поймали одним из первых. На суде он не отрекся от веры, не помогли ни пытки, ни пытки. Саприкия приговорили к смертной казни.
Перед казнью Никифор снова слезно молил в Саприкии прощения, но тот имел такую сильную гордыню, что даже в последние минуты жизни не обратил внимание на мольбы друга. В этот момент Господь забрал благодать у Саприкия и тот, вдруг испугавшись смерти, поклонился языческим идолам.
Пораженный Никифор просил Саприкия не отрекаться от Христа, а когда понял, что все напрасно, обратился к палачам с просьбой казнить его вместо Саприкия. Он признался в том, что тоже исповедует христианство и хочет быть казненным вместо друга. Так и вышло. Сапрыкия отпустили, а Никифор погиб от меча палачей.
Традиции и верования
Издавна говорили: если на Никифора багровый закат – зима еще не отступит, вскоре начнутся снегопады.
Если 22 февраля ударил мороз – ждите скорой весны.
Деревья покрыты снегом или инеем – к потеплению. А если ветки гнутся от снега – год будет очень урожайным.
Считалось, что сны, которые снятся в ночь на 22 февраля – вещие. Поэтому по сновидениям в народе предсказывали будущее.
По поверьям, 22 февраля нельзя заниматься тяжелыми делами по хозяйству. Также в этот день не советовали громко смеяться и слишком веселиться.
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