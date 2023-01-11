Старый Новый год в Украине: как поздравить защитников на фронте

Несмотря на то, что на фронте сейчас очень горячо, наши защитники стараются не забывать свои мирные привычки и отмечают все зимние праздники. Да и просто они заслуживают любой нашей благодарности и поддержки. Так что поздравить знакомых военных со Старым Новым годом – обязанность всех, кто находится в тылу или даже уехал за границу.

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OBOZREVATEL собрал теплые поздравления в стихах, смс и открытках, которые вы можете отправить знакомым защитникам в этот праздничный день.

Старий Новий добрий рік

Завітав на наш поріг.

Всім веселощів, достатку

Від душі він приберіг!

Побажаю вам у свято

Здійснень бажаних багато.

Жити рік в великім щасті

Та жаданому багатстві!

***

Хай особливе дружнє свято,

Щастя принесе багато.

Та в старому році залишить,

Все те, що щасливим не личить.

Хай кожен мети досягне,

У вірності Богу присягне.

Щоб гармонія у всьому була,

Родину від бід берегла.

Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Цінувалася кожна хвилина.

Щоб моменти старі береглись,

А пісні новорічні лились.

***

От всей души поздравляю со Старым Новым годом! Пусть Господь пошлет тебе свое благословение, озарит дом твой радостью, надеждой, любовью. Благодарю тебя! Желаю удачи и крепкого здоровья!

***

С праздником, со Старым Новым годом! Желаю, чтобы всегда за твоей спиной был Ангел-хранитель и защищал от любых несчастий. Крепкого здоровья тебе и твоим родным. Береги тебя Господь!

В этом году в день Старого Нового года ты далеко. Но мы верим в тебя, мы желаем тебе воодушевления, решительности, мужества и уверенности. Ты – непобедим. Пусть враги отступают, пусть не тронут тебя вражеские снаряды. С каждым днем мы становимся ближе ко дню победы. Мы любим тебя. Мы скучаем по тебе. Пусть 2023 год будет годом счастливых встреч! С праздником, защитник!

***

Со Старым Новым годом, защитник! Ты – наша опора, надежда и вера. Ты тот, благодаря кому мы можем собраться за столом в родной Украине. Нам очень тебя не хватает! Но мы знаем, ты устоишь, ты живешь ради нас, ради нашего будущего. Скоро мы обязательно встретимся. Мы не будем выпускать тебя из объятий. Осталось немного подождать до Победы!

Благодаря тебе наш защитник мы знаем, что Украина победит. Пусть тебя обходят вражеские пули. Пусть скорее наша земля очистится от нечисти, и ты вернешься домой живым и здоровым! Желаем тебе не терять веру. Силы и мужества тебе! Со Старым Новым годом!

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