Старый Новый год: что категорически нельзя делать в этот день

Со Старым Новым годом связано множество народных традиций и верований. Интересное название праздника объясняется разницей в 13 дней между Юлианским (старым) и Григорианским (новым) календарем. Православная церковь чтит память Василия.

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Издавна Старый Новый год называли Щедрым вечером. Ночью и утром по домам ходили засевальщики. Что категорически запрещено делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

Щедрый вечер, добрый вечер

На Щедрый вечер, как и на Рождество, готовят кутью. Также на праздничный стол подавали непостные блюда. Есть интересная традиция, связанная с варениками. Хозяйка делала вареники с сюрпризами. В начинку прятала монетку, перец, пуговицу, сахар и т.д. Вечером, собравшись за столом, каждый член семьи брал по варенику. В зависимости от полученного сюрприза в начинке, предсказывали, каким будет год. Кого-то ожидало богатство, кого-то – пополнение в семье или счастье в любви.

Девушки в Щедрый вечер ходили щедровать. Были популярны костюмированные действа.

Засевание

А после Щедрого вечера в дома наведывались засевальщики. Засевать ходили только парни.

В карманы и варежки набирали зерно: рожь, пшеницу, овес. Сначала засевали свой дом, а потом ходили поздравлять родственников, знакомых, друзей и соседей, приговаривая: "Ой роди, Боже, рожь – пшеницу, всякую пашницу! С Новым годом и Василием!… На счастье, на здоровье, на Новый год !". Хозяин угощал засевальников вкусностями и давал им деньги.

Народные приметы и запреты

Издавна считали, что в этот день в дома приходит судьба. Поэтому все старались быть радостными, веселыми и искренними, проводили время с семьей и ходили в гости к друзьям. Запрещалось ругаться, кричать и злословить.

По поверьям, в день Василия нельзя занимать деньги, иначе весь год будете испытывать нужду. Также в народе говорили, что на Василия не следует считать мелкие монеты – это принесет слезы на грядущий год.

Еще одна примета связана с мусором. 14 января запрещалось выносить мусор из дома, считая, что можно вынести счастье и судьбу.

По другой версии, 14 января первым в дом обязательно должен был зайти мужчина – поэтому посевать ходят только парни

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