Сорок святых-2023: история и традиции праздника, что нельзя делать

Православная церковь ежегодно 22 марта чтит память Сорока севастийских мучеников, которых еще в народе называют Сорок святых или Жаворонки. В этот день отмечают именины Николай, Леонтий, Илья, Тарас, Валерий, Александр, Афанасий, Кирилл.

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OBOZREVATEL рассказывает о происхождении праздника, его истории и традициях. А также о том, что можно делать в этот день, а что запрещено.

Как появился праздник Сорок святых

Сорок мучеников были лучшими воинами XII легиона древнеримского императора Лицинии. Несмотря на то, что властитель был язычником и преследовал христиан, воины отказались отречься от своей веры. Военачальник Агрикола потребовал от них принести жертву многим богам, а затем в наказание за отказ заставил солдат стоять раздетыми посреди замерзшего озера. Вера не дала мужчинам погибнуть, тогда их покалечили и убили, а останки сожгли и бросили в реку.

Это произошло около города Севастия – ныне Севас, Турция. Отсюда и название праздника Сорока севастийских мучеников. В честь их православная церковь ослабляет пост, позволяя в этот день есть рыбу и пить вино.

Запреты на Сорок святых

Несмотря на то, что пост в праздник несколько облегчают, все же под запретом для верующих остаются мясо, молоко и молочные продукты, а также яйца.

Также в этот день не рекомендуется заниматься физическим трудом. Даже уборка под запретом. Так же как шитье, стирка и ремонт вещей.

Деньги брать или давать взаймы на Сорок святых считается неуместным.

Традиции празднования Сорока святых

Народное название праздника Жаворонки произошло от традиционного печенья в форме птиц, которое пекли в этот день. Не обязательно это должны быть именно жаворонки. Это могли быть аисты, сороки, и так далее. Они символизировали птиц, вернувшихся из тёплых краев после зимы. Иногда это печенье нанизывали на палочки и в таком виде дарили детям и соседям. Это должно было приносить здоровье домашней птице.

Сорок святых также считались днем гадания для незамужних девушек. Они проводили обряды по призыву весны – ломали 40 веточек или разрывали 40 нитей.

В церкви в этот день полагалось поставить 40 свечей и бить 40 поклонов в благодарение богу.

Домой при этом приглашали родственников. Считалось, что чем больше гостей соберется за столом, тем крепче и счастливее будет семья.

Также в этот день совершали обряд топтания ряста. В поле выходили все, даже старые и немощные, чтобы походить по первой зелени. Считалось, что от этого придет здоровье. При этом говорили: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптать и в том году дождаться".

Приметы 22 марта

В прежние времена наши предки предсказывали погоду. Считалось, какой на Сорок святых будет погода, такой она будет и следующие 40 дней.

Если птицы, вернувшиеся из теплых краев, начали гнездиться на солнечной стороне, это предвещало урожайное, но холодное лето.

Снег на праздник считался к очень холодной Пасхальной неделе.

Осадки и отсутствие солнца расценивались, как предвестник лета без ливней и теплой и сухой осени.

Молитва на сорок святых

О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молітеся до Пресвятої Трійці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Виблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла й небезпеки і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь

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