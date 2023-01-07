Собор Пресвятой Богородицы: традиции праздника, что категорически нельзя делать

Январь – месяц больших православных праздников. И сразу после Рождества Христова верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Это важный праздник, который, в частности, чествует роль женщин в истории церкви и в обществе. Как празднуют Собор Богородицы? Какие традиции и запреты у этого праздника?

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Его отмечают 8 января. OBOZREVATEL разбирался в нюансах празднования.

Что такое Собор Пресвятой Богородицы

Центральной фигурой праздника является Дева Мария – мать Иисуса Христа. Ей возносят молитвы и к ней обращают благодарность. Но Собором оно называется потому, что посвящено и другим близким Спасителя. В частности верующие вспоминают Иосифа Обручника – отца Мессии, предка Иисуса – царя Давида, брата Спасителя – святого Иакова, который сопровождал вместе с отцом Матерь Божью и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Официально Собор Пресвятой Богородицы отмечается с 681 года, когда его установил как праздник Шестой Вселенский собор. Но упоминания о нем есть и в наставлениях на праздник Рождества Христова от Августина Блаженного, Епифания Кипрского и Амвросия Медиоланского, которые действовали еще в 4 веке нашей эры. Так что праздник этот очень древний и уважаемый.

Традиции праздника

Кроме церковного символизма, этот праздник имел также и народную трактовку, происходившую еще от славянского дня Бабьих каш – торжества в честь повивальных бабок и рожениц. В этот день матери вместе со своими маленькими детьми ходили в гости к повитухе, которая помогала им в родах, чтобы поблагодарить ее. Гости несли на угощение пироги, блины, пиво, наливку и т.д. А повитуха угощала их кашей. На пир приходили также женщины, желавшие стать матерями – считалось, что они так получают благословение на приплод. Иногда такие веселые застолья продолжались всю ночь и были исполнены магических ритуалов на женскую плодовитость и здоровье детей.

Впоследствии женщины начали носить пироги в церковь в день Собора Пресвятой Богородицы, в благодарность за ее покровительство. Но священники не приветствовали этот обычай. Они указывали на языческую природу традиции.

Вместе с тем, в этот день считалось неправильным не пустить в дом колядников – это могло навлечь на семью несчастья. Дверь открывали всем, кто пришел спеть праздничные песни, и щедро их угощали.

Приметы на Собор Пресвятой Богородицы

В день праздника определяли погоду на лето. Причем не только по текущим природным явлениям.

Так, если каша, которую готовили в этот день, успевала подрумяниться или пригореть, это предвещало снегопады.

Если пламя в печи было белое, а не красное – ожидали оттепели.

Метель, снег и мороз в этот день предсказывали холодное и дождливое лето.

Если же снег прилипал к ладоням, это тоже обещало скорое потепление.

А вот красный закат был знаком готовиться к лютым морозам.

Ясная погода была к хорошему урожаю.

Что нужно делать 8 января

В этот праздник нельзя пренебрегать гостями – не только колядниками. Всех, кто пришел к вам, нужно впустить и угостить – это предвещает радость, счастье и изобилие всей семье.

В Собор Пресвятой Богородицы самое время избавляться от всякого хлама, например, битой посуды. Это должно привлечь домой счастье.

Что нельзя делать 8 января

Не пора готовить и употреблять кисель. По поверью это принесет в семью смерть.

Также нельзя покупать веревки. Это к скорой беде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярных колядках, с которыми можно посетить также и в этот день своих близких.

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