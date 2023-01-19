Собор Иоанна Предтечи: что это за праздник, запреты и молитва

В конце зимних святок православные христиане отмечают Собор Иоанна Предтечи. В этот день почитали память Иоанна, который крестил Иисуса на реке Иордан.

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20 января день ангела празднуют Афанасий, Иоанн и Иоанна. Об основных традициях и верованиях этого читайте в материале OBOZREVATEL.

Собор Иоанна Предтечи

С юных лет Иоанн, сын Захарии и Елизаветы, проводил жизнь в посте и молитве посреди пустыни. Когда Иоанну исполнилось 30 лет, Святой Дух велел ему идти в долину реки Иордан и возвещать, что скоро придет на землю благословенный Сын Господа.

Иоанн начал проповедовать, призывая людей покаяться, быть искренними и честными, делать добро, быть милосердными, помогать бедным. Крещение Иоанна означало, что человек омывается водой, ведь он уверовал в Спасителя, потому очищается от всех грехов.

Традиции и верования

После Крещения, утром, 20 января, советовали выпить натощак освященную воду. Это поможет сберечь здоровье на весь год.

Если 20 января идет дождь – следует ожидать хорошего урожая зерновых. Если утром ложится туман – осенью будет богатый урожай хлеба. А снежная погода на Иоанна предвещает снегопады до Масленицы.

Издавна в этот день крестили детей. Считалось, что дети, крещенные на Иоанна, будут счастливы и защищены высшими силами.

С 20 января окончательно заканчивался период святок, поэтому снова разрешалось делать домашнюю работу. Девушки в этот день начинали вышивку и рукоделие. Но от тяжелого физического труда, как и в любой церковный праздник, следует отказаться. Также не следует ссориться, сплетничать и злиться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить освященную воду.

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