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Со Старым Новым годом: искренние поздравления на украинском. Картинки

Мария Шевчук
Праздники
4 минуты
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Со Старым Новым годом: искренние поздравления на украинском. Картинки

В ночь с пятницы, 13 января, на субботу, 14 января, в Украину придет старый Новый год. Это неофициальный праздник начала нового года по старому юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 1918 года.

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Как и в традиционный Новый год, который приходит 1 января, в этот день в Украине принято поздравлять близких, друзей и родных с праздником и присылать праздничные стихи и картинки.

OBOZREVATEL собрал коллекцию искренних поздравлений в стихах и прозе, а также красивые картинки, которые добавят немного радости в этот праздничный день.

Поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить старий Новий рік!

***

Хай прибутки та достатки

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас окриляє,

Радості на кожнім кроці

В Старому Новому році!

Старый новый год - поздравления

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в хаті, в полі

Щоб добра було доволі,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Вітаю із Старим Новим роком. Нехай старий рік забере всі хвороби, смуток та негаразди, а новий нехай подарує удачу, здоров'я, добробут та щастя. Нехай у будинку завжди буде весело та затишно, а на душі – спокійно та світло.

***

Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій та відкрити своє серце для чогось нового, майбутнього! Нехай рік буде легким, яскравим та приємним, наповненим новими подіями та враженнями! Зі святом!

Красивое поздравление со старым Новым годом на украинском

***

Старий Новий рік прийшов

Свято лине до нас знов.

Ще салати не скінчились,

Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!

Будем знову відмічати!

Пити є ще досхочу,

Я від щастя закричу:

З святом я всіх вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!

***

Старий Новий рік – ура,

Знову святкувать пора.

Бій курантів повториться,

І бажання здійсняться.

Наливай в келих вина,

Випивай його до дна.

Так вже повелось в країні –

Свято святкувати в двійні.

***

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

Поздравления для друзей со старым Новым годом

***

Вітаю зі старим Новим роком і бажаю, щоб все старе і непотрібне залишилося в минулому році, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилося яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю і великою удачею.

***

В цей Старий Новий рік я хочу побажати все минуле залишити у минулому і з нового старту спрямуватися до великого успіху і великої мрії. Бажаю весело відзначити Новий рік за старим стилем. Удачі, любові та здоров’я!

***

Новий рік ми зустріли біля ялини,

Різдво відзначили уже,

Озирнутися навіть не встигли,

Й нове свято на дворі!

Це – Старий Новий рік!

З ним тебе і вітаю,

Щоб пройшов він без турбот,

Щастя і добра бажаю!

 

***

Іще одне прийшло зимове свято –

Постукав в двері Новий рік Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім’єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

***

Нехай цей старий Новий рік

Тебе накриє позитивом,

І щастя світле принесе,

І буде життя твоє красивим!

Нехай панує в душі затишок,

Нехай будуть море посмішок

І багато добрих хвилин,

Нехай збудуться твої мрії!

 

***

Вітаю з найзагадковішим святом – зі старим Новим роком. І нехай він дійсно буде новим і принесе нові успіхи, починання, подарунки, радісні миті і щасливе мирне життя.

***

Нехай старий новий рік принесе багато нових вражень у колі старих друзів. Нехай стіл буде багатим, гості веселими, келихи – повними, тости – оригінальними, а побажання – щирими.

Со старым Новым годом 2023 года!

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