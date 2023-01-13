Со Старым Новым годом: искренние поздравления на украинском. Картинки

В ночь с пятницы, 13 января, на субботу, 14 января, в Украину придет старый Новый год. Это неофициальный праздник начала нового года по старому юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 1918 года.

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Как и в традиционный Новый год, который приходит 1 января, в этот день в Украине принято поздравлять близких, друзей и родных с праздником и присылать праздничные стихи и картинки.

OBOZREVATEL собрал коллекцию искренних поздравлений в стихах и прозе, а также красивые картинки, которые добавят немного радости в этот праздничный день.

Поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить старий Новий рік!

***

Хай прибутки та достатки

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас окриляє,

Радості на кожнім кроці

В Старому Новому році!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в хаті, в полі

Щоб добра було доволі,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Вітаю із Старим Новим роком. Нехай старий рік забере всі хвороби, смуток та негаразди, а новий нехай подарує удачу, здоров'я, добробут та щастя. Нехай у будинку завжди буде весело та затишно, а на душі – спокійно та світло.

***

Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій та відкрити своє серце для чогось нового, майбутнього! Нехай рік буде легким, яскравим та приємним, наповненим новими подіями та враженнями! Зі святом!

***

Старий Новий рік прийшов

Свято лине до нас знов.

Ще салати не скінчились,

Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!

Будем знову відмічати!

Пити є ще досхочу,

Я від щастя закричу:

З святом я всіх вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!

***

Старий Новий рік – ура,

Знову святкувать пора.

Бій курантів повториться,

І бажання здійсняться.

Наливай в келих вина,

Випивай його до дна.

Так вже повелось в країні –

Свято святкувати в двійні.

***

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

***

Вітаю зі старим Новим роком і бажаю, щоб все старе і непотрібне залишилося в минулому році, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилося яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю і великою удачею.

***

В цей Старий Новий рік я хочу побажати все минуле залишити у минулому і з нового старту спрямуватися до великого успіху і великої мрії. Бажаю весело відзначити Новий рік за старим стилем. Удачі, любові та здоров’я!

***

Новий рік ми зустріли біля ялини,

Різдво відзначили уже,

Озирнутися навіть не встигли,

Й нове свято на дворі!

Це – Старий Новий рік!

З ним тебе і вітаю,

Щоб пройшов він без турбот,

Щастя і добра бажаю!

***

Іще одне прийшло зимове свято –

Постукав в двері Новий рік Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім’єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

***

Нехай цей старий Новий рік

Тебе накриє позитивом,

І щастя світле принесе,

І буде життя твоє красивим!

Нехай панує в душі затишок,

Нехай будуть море посмішок

І багато добрих хвилин,

Нехай збудуться твої мрії!

***

Вітаю з найзагадковішим святом – зі старим Новим роком. І нехай він дійсно буде новим і принесе нові успіхи, починання, подарунки, радісні миті і щасливе мирне життя.

***

Нехай старий новий рік принесе багато нових вражень у колі старих друзів. Нехай стіл буде багатим, гості веселими, келихи – повними, тости – оригінальними, а побажання – щирими.

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