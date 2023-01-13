Со Старым Новым годом: искренние поздравления на украинском. Картинки
В ночь с пятницы, 13 января, на субботу, 14 января, в Украину придет старый Новый год. Это неофициальный праздник начала нового года по старому юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 1918 года.
Как и в традиционный Новый год, который приходит 1 января, в этот день в Украине принято поздравлять близких, друзей и родных с праздником и присылать праздничные стихи и картинки.
OBOZREVATEL собрал коллекцию искренних поздравлений в стихах и прозе, а также красивые картинки, которые добавят немного радости в этот праздничный день.
Поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе
Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить старий Новий рік!
***
Хай прибутки та достатки
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас окриляє,
Радості на кожнім кроці
В Старому Новому році!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в хаті, в полі
Щоб добра було доволі,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби в Старий Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Вітаю із Старим Новим роком. Нехай старий рік забере всі хвороби, смуток та негаразди, а новий нехай подарує удачу, здоров'я, добробут та щастя. Нехай у будинку завжди буде весело та затишно, а на душі – спокійно та світло.
***
Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій та відкрити своє серце для чогось нового, майбутнього! Нехай рік буде легким, яскравим та приємним, наповненим новими подіями та враженнями! Зі святом!
***
Старий Новий рік прийшов
Свято лине до нас знов.
Ще салати не скінчились,
Ми ще добре не напились.
Друзі! Всі мерщій до хати!
Будем знову відмічати!
Пити є ще досхочу,
Я від щастя закричу:
З святом я всіх вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!
***
Старий Новий рік – ура,
Знову святкувать пора.
Бій курантів повториться,
І бажання здійсняться.
Наливай в келих вина,
Випивай його до дна.
Так вже повелось в країні –
Свято святкувати в двійні.
***
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
***
Вітаю зі старим Новим роком і бажаю, щоб все старе і непотрібне залишилося в минулому році, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилося яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю і великою удачею.
***
В цей Старий Новий рік я хочу побажати все минуле залишити у минулому і з нового старту спрямуватися до великого успіху і великої мрії. Бажаю весело відзначити Новий рік за старим стилем. Удачі, любові та здоров’я!
***
Новий рік ми зустріли біля ялини,
Різдво відзначили уже,
Озирнутися навіть не встигли,
Й нове свято на дворі!
Це – Старий Новий рік!
З ним тебе і вітаю,
Щоб пройшов він без турбот,
Щастя і добра бажаю!
***
Іще одне прийшло зимове свято –
Постукав в двері Новий рік Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.
Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім’єю святкувати
І заспівати радісних пісень.
***
Нехай цей старий Новий рік
Тебе накриє позитивом,
І щастя світле принесе,
І буде життя твоє красивим!
Нехай панує в душі затишок,
Нехай будуть море посмішок
І багато добрих хвилин,
Нехай збудуться твої мрії!
***
Вітаю з найзагадковішим святом – зі старим Новим роком. І нехай він дійсно буде новим і принесе нові успіхи, починання, подарунки, радісні миті і щасливе мирне життя.
***
Нехай старий новий рік принесе багато нових вражень у колі старих друзів. Нехай стіл буде багатим, гості веселими, келихи – повними, тости – оригінальними, а побажання – щирими.
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