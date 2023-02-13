Со Сретением Господним: искренние поздравления, открытки и картинки

15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. Это один из двенадцати величайших церковных праздников.

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Становление основных положений этого дня в христианской традиции началось в V веке н.э. OBOZREVATEL собрал лучшие искренние поздравления по случаю праздника Сретения Господня.

История праздника

Одно из важных событий земной жизни Иисуса Христа – его встреча с праведным старцем Симеоном. Это стало олицетворением единства Ветхого и Нового Заветов.

Когда маленькому Иисусу исполнилось 40 дней, Мария и Иосиф принесли его в Иерусалимский храм. Симеон был благочестивым праведником, ожидающим встречи со Спасителем.

Традиции и верования

В этот день освящали воду. Также в углу рядом с иконами ставили свечи для защиты.

На Сретение издавна ходили в церковь. Возвращаясь, проводили время в молитве. Считали, что вода, освященная на Сретение, как и на Крещение, вылечит от недугов и болезней.

За этим днем прочили, каким летом будет урожай.

Если за окном тихо, ясно и солнечно, урожай будет богатым.

Если снег тает и на полях оттепели – зима будет длинной.

Поздравления

***

Днів християнських праведних,

І вчинків тільки правильних,

Молитвою шануйте

Всевишнього Творця!

Нехай у свято радісне

Молитвою і вірою,

Пошаною й довірою

Наповняться серця.

***

Наступило Сретение Господне, и в этот день желаем вам радостного известия, которое принесет в ваш дом счастье. Желаем семейного достатка, уюта, мирного неба и долгожданных встреч.

***

В радостный праздник Сретения Господня желаю, чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые люди. Пусть зло обходит стороной, пусть Божья благодать защищает от всех бед. Скорейшего мира и победы!

**

Велике свято – гарна звістка,

Здоров’я зичимо й добра,

І в добрий час хай поміч Божа

Наснаги принесе й тепла.

Хай руку Він свою простягне —

І душа проснеться, розцвіте.

До Бога звернете увагу —

І любов навік до вас прийде.

***

В этот день празднично возвещают церковные колокола – наступило Сретение. Желаем мира, тепла, любви, Божьей милости, успехов, воодушевления и взаимопонимания. Да благословит вас Господь во всех начинаниях. Пусть все задуманное получится, а в вашем сердце всегда будет любовь и благодать.

***

Со Сретеньем Господним! В этот день встретились два мира, встретились для единства и добра. Желаю, чтобы ваше добро возвращалось к вам. Пусть жизненная мудрость помогает вам принимать правильные решения. Желаю здоровья вашей семье и Божьей защиты. С праздником!

***

С радостным праздником поздравляю! Пусть родные и близкие всегда будут рядом – счастливые и здоровые. Желаю процветания, любви, добра, благополучия и приятных новостей. Пусть над головой будет мирное небо, а Бог оберегает от всех жизненных проблем.

***

Со Сретением Господним! В этот день произнесем общую молитву за единственное главное желание – мир. Пусть Бог оберегает ваш дом, вас и ваших родных. В большой праздник следует отпустить зло, ссоры и недоразумения. Желаю добра, сил, веры, уверенности и крепкого здоровья.

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