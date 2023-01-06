Сильные молитвы на Рождество Христово: о чем можно просить

Рождество Христово является одним из самых больших праздников, ведь в этот день родился Сын Божий. Поэтому и молитвы 7 января (для празднующих именно в этот день) имеют особую силу.

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Просить в этот день следует о покровительстве Бога, о счастье, здоровье на будущий год и защите для детей. OBOZREVATEL предлагает подборку мощных молитв.

"Отче наш"

Отче наш, що є в небі, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні; й відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватцям нашим; і не введи нас у випробування, але визволи нас від злого. Амінь.

Молитва на Різдво про щастя і заступництво

Отець Небесний, Владика наш великий! До Тебе молитву свою підношу, так почуй же мене і не залиш раба Свого без уваги. Наділи мене підтримкою своєю, стань покровителем Моїм, не дай впасти духом! Зміцни віру мою, настав на шлях істинний і подаруй мені щастя і благополуччя в цьому світі. Невпинно підношу я хвалу і славу тобі, ніколи не перестану шанувати Ім'я твоє. Нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Амінь.

Молитва на Різдво про здоров'я

В руки твого великого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради і думки мої, справи Мої і всі тіла і душі Мого руху. Ти ж, про Премилостивий Боже, всього світу гріхами непереборної доброти, незлобивий, Господи, мене прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти численні провини мої, подай виправлення злому і окаянному моєму житію і захисти мене, і покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей.

Молитва на Різдво про благословення для дитини

Матір Богородиця, як ти сина свого, Немовля Ісуса в цей день на руках тримала. У покривало м'яке сповивала, рученяткою своєю на щастя і удачу благословляла. Благослови і мою дитину (ім'я) теж. Ручку свою святу підніми, мою дитину перехрести, на удачу і щастя в житті благослови, на життя довгу і багату, веселу і красиву. Поки люди будуть пам'ятати тебе і Сина Твого Ісуса Христа - нікому мої слова не перебити. Амінь.

Молитва на Різдво про захист і щастя дітей

Господи Боже, спаситель наш, кличу до тебе. Милості прошу у тебе за дітей своїх (імена). Збережи і помилуй їх, украй своєю долонею. Вбережи від помислів поганих і направ на шлях істинний. Чада твої малі, нетямущі. Відкрий їм істину і дозволь жити без гріха в душі. Висвітли їх шлях і захисти від ока поганого, слова нечистого. Буду молити тебе, підносити слова світлі і чисті. Допоможи мені виховати чад своїх у вірі істинній і щасті. Амінь.

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