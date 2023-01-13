Щедрый вечер: искренние поздравления с праздником друзьям и родным. Видео

Щедрый вечер традиционно празднуют в Украине в канун Старого Нового года – 13 января. В этот день принято готовить щедрую кутю и мясные блюда. Также хозяева ждут щедрувальников, которые желают счастья и достатка в новом году.

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Поздравления со Щедрым вечером отличаются искренностью и красочностью, ведь произносили их всегда в веселом настроении. OBOZREVATEL собрал самые лучшие пожелания, которые вы можете легко отправить даже тем друзьям и родным, которые находятся за тысячи километров.

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Щасливих свят! Щасливого Щедрого вечора та Старого Нового року! Божої благодаті та миру, успіхів та щастя вашій родині! У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує.

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Щедрий вечір, добрий вечір –

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі і надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

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Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В Старому Новому році!

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Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

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Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!

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Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!

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З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!

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Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне і тяжке тікають! Радійте, смійтеся та не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров’я, достатку!

Ранее OBOZREVATEL писал, что категорически нельзя делать в Старый Новый год.

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