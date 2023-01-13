Щедрый вечер: искренние поздравления с праздником друзьям и родным. Видео
Щедрый вечер традиционно празднуют в Украине в канун Старого Нового года – 13 января. В этот день принято готовить щедрую кутю и мясные блюда. Также хозяева ждут щедрувальников, которые желают счастья и достатка в новом году.
Поздравления со Щедрым вечером отличаются искренностью и красочностью, ведь произносили их всегда в веселом настроении. OBOZREVATEL собрал самые лучшие пожелания, которые вы можете легко отправить даже тем друзьям и родным, которые находятся за тысячи километров.
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Щасливих свят! Щасливого Щедрого вечора та Старого Нового року! Божої благодаті та миру, успіхів та щастя вашій родині! У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує.
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Щедрий вечір, добрий вечір –
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі і надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
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Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!
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Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!
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Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!
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Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає радо!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові
І не знали горя!
Вишиванкою стелилась
Щоби ваша доля!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх лунав усюди!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає, люди!
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З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!
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Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне і тяжке тікають! Радійте, смійтеся та не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров’я, достатку!
Ранее OBOZREVATEL писал, что категорически нельзя делать в Старый Новый год.
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