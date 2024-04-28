С Вербным воскресеньем: лучшие поздравления со светлым праздником

28 апреля 2024 года весь мир отмечает величайший христианский праздник, связанный с приходом Иисуса Христа в Иерусалим. В Украине его называют Вербным воскресеньем.

В этот замечательный день люди бьют друг друга ветвями и желают друг другу счастья, здоровья и благополучия. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с Вербным воскресеньем для родственников, коллег и друзей.

В Вербное воскресенье принято не только упоминать о древних религиозных событиях, но и отмечать пробуждение природы и период восстановления.

Когда Иисус приехал в Иерусалим на осле, люди приветствовали и чествовали его тем, что застелили дорогу пальмовыми ветвями. Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили на ивовые ветви, которые с давних пор символизируют обновление, пробуждение природы и плодородие.

Традиционным поздравлением с Вербным воскресеньем является фраза "Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень. Недалечко червоне яєчко!". Ее говорят во время того, как в шутку бьют человека освященной ивой, чтобы передать ему целебные свойства этого растения. Однако приветствовать своих близких можно и другими способами, главное делать это искренне.

С Вербным воскресеньем! Пусть освященные веточки ивы принесут вам крепкое здоровье, душевное спокойствие и благодать. Пусть в вашей жизни всегда будет место для веры, надежды и любви!

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Пусть в этот светлый день ваши сердца наполнятся теплом и радостью, а души – светом и добром. С Вербным воскресеньем!

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Поздравляю! Пусть в ваших домах всегда царят мир, счастье и благополучие, а освященные вербовые веточки принесут вам крепкое здоровье, душевное спокойствие и благодать.

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Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! От всего сердца желаю крепкого здоровья всем членам вашей семьи, счастья вашему дому и теплой, светлой весны! Пусть все несчастья обойдут вас стороной, а радость и добро найдут к вам дорогу!

Пусть с первым звоном колоколов, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Будь всегда здоров, силен и ловок, и пусть тебя преследует удача.

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С Вербным воскресеньем вас поздравляем!

Здоровья, счастья вам желаем!

Да будет мир и согласие, и надежды,

И пусть сбудутся все ваши мечты!

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Ива пушистая уже расцвела,

Весну нам щедро принесла.

Пусть она вам счастье дарит,

И все печали пусть забирает!

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Всех благ я от души желаю!

Пусть мысли чище станут и светлее,

А люди – искреннее и добрее!

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