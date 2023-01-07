С Рождеством: поздравления и лучшие пожелания украинцам. Открытки и картинки
Несмотря на то, что украинцы начали переходить на празднование Рождества 25 декабря, значительная часть граждан нашей страны все же отмечает праздник 7 января. Поэтому важно знать, как поздравить с Рождеством, какую открытку выбрать для этого.
OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений в стихах и прозе, а также картинки, которые порадуют ваших близких в этот светлый праздник.
Поздравления в стихах
Хай різдвяне ангелятко,
принесе вам радість в хатку,
поцілунки і дарунки
тільки вищого гатунку!
Посміхайся і радій
все життя на крилах мрій!
З Різдвом!
Хай в році Новім, при святому Різдві,
всі мрії сповняться - давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини
приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
хай вступлять з дарами й до вашої хати!
***
Нехай Різдво сьогодні в хату
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані Надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем та любов’ю
І подарує Вам здоров’я!
Вітаю з Різдвом Христовим!
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
На весь Рік добра!
***
Різдвяна зірка кличе вас,
У Віфлеєм, де народилося дитятко,
Із пастушками разом привітати,
І славу заспівати з ангелятком!
Славіть Христа вечерею смачною,
Веселою,гучною колядою,
І радістю наповниться ваш дім,
Оселяться мир й щастя в нім!
На небі зірка засіяла,
Вказівником дороги стала,
До Вефлиєму,за звіздою,
Царі вже рушили ходою!
І ми із радістю новою,
Дитятко славим колядою!
Вся Україна колядує,
Земля і небо торжествує!
***
Хай смачна кутя вам вдастся,
хай в сімї панує щастя.
Щоб весела коляда
мир вам в хату принесла.
Щоб весело і багато
провели Різдвяне свято!
Поздравления в прозе
Когда родился сын Божий, на землю снизошел рождественский свет! Он дает надежду и всегда посылает свои лучики во тьму. Пусть этот свет будет всегда рядом с вами и вашей семьей, пусть он освещает ваш путь, согревает ваши сердца, лечит ваши души! С Рождеством! Мира и счастья!
***
Желаю, чтобы в вашей семье всегда горел огонек любви, потрескивали угольки радости, стол наполнился вкусными блюдами и царила атмосфера взаимопонимания, уважения и крепкой поддержки! Веселого Рождества!
Пусть праздник Рождества принесет вам много волшебных моментов, позитивного настроения, чтобы вдохновение помогло воплотить в жизнь все, о чем мечтается! Вкусной кутьи и веселой коляды!
***
Христос Родился! Хотя мы далеко друг от друга и сердцем и душой мы всегда рядом! Верим, что вскоре обязательно отпразднуем все праздники вместе в теплом семейном кругу. Крепко обнимаем и целуем!
Все, что приносит счастье, наполняет жизнь красотой, гармонией и любовью, пусть будет преобладающей составляющей в эти рождественские праздники и весь год! Христос Родился!
***
Праздник Рождества Христова – самый большой подарок от Бога! Пускай благодать Господа, милость и любовь всегда направляет и освещает ваш путь! Счастливого Рождества!
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку рождественских песен, которые создадут праздничное настроение в этот день.
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