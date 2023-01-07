С Рождеством: поздравления и лучшие пожелания украинцам. Открытки и картинки

Несмотря на то, что украинцы начали переходить на празднование Рождества 25 декабря, значительная часть граждан нашей страны все же отмечает праздник 7 января. Поэтому важно знать, как поздравить с Рождеством, какую открытку выбрать для этого.

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OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений в стихах и прозе, а также картинки, которые порадуют ваших близких в этот светлый праздник.

Поздравления в стихах

Хай різдвяне ангелятко,

принесе вам радість в хатку,

поцілунки і дарунки

тільки вищого гатунку!

Посміхайся і радій

все життя на крилах мрій!

З Різдвом!

Хай в році Новім, при святому Різдві,

всі мрії сповняться - давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

хай вступлять з дарами й до вашої хати!

***

Нехай Різдво сьогодні в хату

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

Вітаю з Різдвом Христовим!

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

На весь Рік добра!

***

Різдвяна зірка кличе вас,

У Віфлеєм, де народилося дитятко,

Із пастушками разом привітати,

І славу заспівати з ангелятком!

Славіть Христа вечерею смачною,

Веселою,гучною колядою,

І радістю наповниться ваш дім,

Оселяться мир й щастя в нім!

На небі зірка засіяла,

Вказівником дороги стала,

До Вефлиєму,за звіздою,

Царі вже рушили ходою!

І ми із радістю новою,

Дитятко славим колядою!

Вся Україна колядує,

Земля і небо торжествує!

***

Хай смачна кутя вам вдастся,

хай в сімї панує щастя.

Щоб весела коляда

мир вам в хату принесла.

Щоб весело і багато

провели Різдвяне свято!

Поздравления в прозе

Когда родился сын Божий, на землю снизошел рождественский свет! Он дает надежду и всегда посылает свои лучики во тьму. Пусть этот свет будет всегда рядом с вами и вашей семьей, пусть он освещает ваш путь, согревает ваши сердца, лечит ваши души! С Рождеством! Мира и счастья!

***

Желаю, чтобы в вашей семье всегда горел огонек любви, потрескивали угольки радости, стол наполнился вкусными блюдами и царила атмосфера взаимопонимания, уважения и крепкой поддержки! Веселого Рождества!

Пусть праздник Рождества принесет вам много волшебных моментов, позитивного настроения, чтобы вдохновение помогло воплотить в жизнь все, о чем мечтается! Вкусной кутьи и веселой коляды!

***

Христос Родился! Хотя мы далеко друг от друга и сердцем и душой мы всегда рядом! Верим, что вскоре обязательно отпразднуем все праздники вместе в теплом семейном кругу. Крепко обнимаем и целуем!

Все, что приносит счастье, наполняет жизнь красотой, гармонией и любовью, пусть будет преобладающей составляющей в эти рождественские праздники и весь год! Христос Родился!

***

Праздник Рождества Христова – самый большой подарок от Бога! Пускай благодать Господа, милость и любовь всегда направляет и освещает ваш путь! Счастливого Рождества!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку рождественских песен, которые создадут праздничное настроение в этот день.

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