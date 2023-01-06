С Рождеством: поздравления для родных и близких в стихах

Рождество Христово в 2023 году не столь радостно для украинцев, как обычно, из-за полномасштабной войны. Однако родные ждут ваших теплых поздравлений, чтобы этот день стал светлым и хоть немного праздничным.

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OBOZREVATEL подготовил подборку лучших поздравлений в стихах, которые можно отправить членам семьи, даже если они находятся в тысячах километров от вас. В этот день принято желать счастья, благополучия и веселых праздников.

***

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай силі творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Пусть від яскіні по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родинним

Небесного славимо Царя!

***

Ой йшла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син народився! –

Усіх сповіщала.

***

Христос народився!

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя вдасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Смачний вам вечір,

Душмяних добрих пампушок,

Хай щастя стукає біля дверей,

Нехай несе багатств мішок.

Хай зірка з неба засіяє

Й висвітлити всі темряви,

Колядка гучно залунає

Й прославити ту ніч святу!

Христос ся народжує!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудити Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість і усмішок багато.

Розбудити приспані надії,

Достатком і щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

***

У замерзлі стекла стукає коляда,

а на столі і свічка, і кутя

вже сповістила зірочка на небі,

що в яслах народилося дитя!

А оченята сповнені любов'ю

і усмішка солодка і легка!

У Різдвяну ніч хай Вас благословляє

Ісусика малесенька рука!

***

У гарний день, у гарний час

із Різдвом вітаємо вас,

із вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає

і сніжком хай посіває!

Хай рік новий несе біля хати

щастя й радості багато!

***

Світитися зірочка не зря,

Хрестиком палає,

Бо Ісусик народився –

Весь світ про те знає!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам висвітлювати добру частку!

***

Куті cмачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

***

Хай у день святого Різдва

Дзвінити всюди коляда,

Щастя велике вам звіщає,

Радійте, святкуйте!

Христос ся народжує!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку популярных колядок для детей и взрослых.

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