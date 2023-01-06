С Рождеством: поздравления для родных и близких в стихах
Рождество Христово в 2023 году не столь радостно для украинцев, как обычно, из-за полномасштабной войны. Однако родные ждут ваших теплых поздравлений, чтобы этот день стал светлым и хоть немного праздничным.
OBOZREVATEL подготовил подборку лучших поздравлений в стихах, которые можно отправить членам семьи, даже если они находятся в тысячах километров от вас. В этот день принято желать счастья, благополучия и веселых праздников.
***
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай силі творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Пусть від яскіні по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря!
І, правдою сильні, в єднанні родинним
Небесного славимо Царя!
***
Ой йшла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син народився! –
Усіх сповіщала.
***
Христос народився!
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя вдасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
***
Смачний вам вечір,
Душмяних добрих пампушок,
Хай щастя стукає біля дверей,
Нехай несе багатств мішок.
Хай зірка з неба засіяє
Й висвітлити всі темряви,
Колядка гучно залунає
Й прославити ту ніч святу!
Христос ся народжує!
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудити Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість і усмішок багато.
Розбудити приспані надії,
Достатком і щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.
***
У замерзлі стекла стукає коляда,
а на столі і свічка, і кутя
вже сповістила зірочка на небі,
що в яслах народилося дитя!
А оченята сповнені любов'ю
і усмішка солодка і легка!
У Різдвяну ніч хай Вас благословляє
Ісусика малесенька рука!
***
У гарний день, у гарний час
із Різдвом вітаємо вас,
із вечерею святою, веселою колядою!
Хай колядочка лунає
і сніжком хай посіває!
Хай рік новий несе біля хати
щастя й радості багато!
***
Світитися зірочка не зря,
Хрестиком палає,
Бо Ісусик народився –
Весь світ про те знає!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам висвітлювати добру частку!
***
Куті cмачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!
***
Хай у день святого Різдва
Дзвінити всюди коляда,
Щастя велике вам звіщає,
Радійте, святкуйте!
Христос ся народжує!
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку популярных колядок для детей и взрослых.
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