С Рождеством: поздравление коллегам и друзьям. Картинки и смс

Хотя Рождество считается семейным праздником, поздравлять с ним принято всех своих близких, включая друзей и коллег. Если вы ищете теплые стихи, красивые открытки и трогательные смс для людей, занимающих важное место в вашей жизни, воспользуйтесь нашей подборкой.

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OBOZREVATEL публикует поздравления с Рождеством для коллег по работе и друзей – близких и не очень.

Тиші, добра та гармонії

У це велике свято Різдва!

Миру й міцного здоров'я

І сімейного тепла!

***

Хай затишком дихає дім,

Хай янгол вас оберігає!

Ми вітаємо з Різдвом

І тільки найкращого бажаємо!

У Різдво Христове

У нічній тиші

Щастя до хати заходить

З першою зіркою.

***

З Різдвом Вас вітаємо,

Щастя й радості бажаємо.

Світла, теплоти та миру,

Нехай справджуються мрії!

Нехай Господь береже від бід,

Від негараздів, від напастей...

Нехай вас благословить

І наповнить серце щастям!

В светлую и волшебную Рождественскую ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю Вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы. С праздником!

***

Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с Рождеством и хочу пожелать новых и добрых надежд, больших и значительных достижений, уверенных и счастливых побед. Пусть небеса вам помогают справиться там, где самим никак, пусть в этот славный праздник у каждого в жизни совершится рождественское чудо!

Да будет мир и счастье с вами, дорогие коллеги! Поздравляю всех с Рождеством и желаю прекрасных возможностей в жизни и добрых надежд души, большой радости и светлых ожиданий, изобилия в семьях и благополучия на пути. Желаю, чтобы рождественская сказка непременно постучала к каждому в дом и подарила вам теплую и уютную атмосферу.

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Дорогие мои коллеги поздравляю вас с Рождеством! Желаю этого святого праздника веры в происходящее надежды на будущее и любви к ближним своим! Пусть вас согревает доброта и тепло сердец дорогих людей!

Поздравляю тебя с Рождеством Христовым, чудесным светлым праздником! Пусть в твоей жизни все складывается наилучшим образом, а Ангел твой предохраняет от беды. Пусть сбудутся мечты, а в доме будет уют и мир!

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Уважаемые и дорогие коллеги, поздравляю вас с Рождеством Христовым и пожелать от души хочу светлых надежд и добрых дел, великой удачи и искренней радости, благополучия в семье и миру над головой, неугасимого счастья в душе и чистой любви в сердце.

Рождество Христово – это отличный праздник, поэтому я желаю тебе счастья, светлых помыслов и добрых поступков. Пусть твое сердце в этот день наполняет тепло, любовь, милосердие.

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Коллеги, поздравляю всех с добрым и светлым праздником Рождества Христова. Желаю, чтобы все надежды сбывались, чтобы все мечты сбывались, чтобы все идеи воплощались, чтобы родные не болели и не болела у вас душа. Пусть в жизни обязательно произойдет рождественское чудо, которое вдохновляет на новые достижения в работе и подарит счастье сердцу.

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Дорогие коллеги, в этот светлый праздник Рождества от всего сердца хочется пожелать вам душевного умиротворения в жизни, гармонии в отношениях, стабильности в семье и успехов на работе. Будьте здоровы, счастливы, активны, наполнены радостью и благополучием!

С Рождеством Христовым, дорогие мои друзья. Желаю вам всего прекрасного в жизни. Желаю жить без проблем и тревог. Желаю уверенно стремиться к успеху и воплощению сокровенных мечтаний. Желаю поддержки родных и частых встреч с дорогими людьми. Желаю процветания в деятельности и высокого достатка. Желаю крепкого здоровья всем вам и вашим семьям. Желаю домашнего уюта и большого успеха на жизненном пути!

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Дорогие коллеги, в этот светлый праздник Рождества от всего сердца хочется пожелать вам душевного спокойствия в жизни, гармонии, стабильности в семье и успехов на работе. Будьте здоровы, счастливы, активны, наполнены радостью и благополучием!

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