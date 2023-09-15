С Рош га-Шана! Искренние поздравления с еврейским Новым годом. Картинки

Рош га-Шана – это еврейский Новый год, который ежегодно празднуют два дня подряд во время Новолуния, который приходится на сентябрь или октябрь. Это один из самых главных праздников, символизирующий очищение и исправление ошибок из прошлого.

Традиционное поздравление на праздник: "Шань това у-метука!", что в переводе с иврита означает "Хорошего и сладкого года!". OBOZREVATEL собрал самые искренние и лучшие поздравления.



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С наступлением нового цикла, с наступлением Рош га-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один праздник, сегодня тот момент, когда мы прощаемся со старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью.

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Будьте вписаны в Книгу Жизни! Вот и Рош га-Шана пришел к нашей двери, с наступлением нового года, пусть он будет сладким как самое сладкое из возможного лакомства, пусть пройдет без бед и принесет всем нам радость. С праздником, пусть он пройдет счастливо и удачно.

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Поздравляю! Пусть праздник Рош га-Шана принесет невероятный жизненный успех, удачу и любовь, счастье и благополучие. Да будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

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Поздравляю с большим праздником. Желаю, чтобы каждый отпустил и оставил все дурное и вошел в новый цикл только с добром и честью в сердце. Желаю веселого празднования, вкусных блюд, сладких и приятных, как мед, встреч с родными и близкими людьми. Пусть в ваших домах всегда будет мир, любовь и достаток.

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Поздравляю! Пусть праздник Рош га-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Да будут выслушаны молитвы и отправлено все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Умань прибыла полиция Израиля, чтобы помогать на время празднования Рош га-Шана.

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