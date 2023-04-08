С Пасхой: красивые поздравления с католическим праздником
Христиане западного обряда празднуют 9 апреля самый большой праздник года – Воскресение Христово. Этот день посвящен торжеству жизни над смертью и света над тьмой.
OBOZREVATEL поздравляет всех католиков и протестантов с наступающей Пасхой. И предлагает подборку поздравлений и открыток, которые можно отправить близким.
Поздравления в стихах
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
***
Проміння чисте
Падає з небес
Вітаємо з Великоднем
Христос воскрес!
Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!
***
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
***
Христос воскрес! – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Поздравления в прозе
Поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю Вам радости, здоровья, благополучия и благополучия. Христос Воскрес!
***
Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Желаю много чудес и восторгов, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровье тебе, безграничной любви, неисчерпаемого достатка и процветания.
В этот светлый день, праздник Пасхи шлю свои теплые пожелания здоровья и мира, великодушия и благополучия. Пусть Бог помогает в трудную минуту, пусть жизнь по счастливой реке бежит, пусть душа будет свободной и открытой, а сердце чутким и добрым.
***
Мои лучшие пожелания мира и спокойствия в эту Пасху! Ведь великая Божья благодать Пасхи – это надежда, всеобщая христианская надежда, заставляющая каждого из нас верить в Бога, в его окончательный триумф, в его доброту и любовь, которые никто и ничто не сможет сломить. Поздравляю!
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