С Пасхой: красивые поздравления с католическим праздником

Христиане западного обряда празднуют 9 апреля самый большой праздник года – Воскресение Христово. Этот день посвящен торжеству жизни над смертью и света над тьмой.

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OBOZREVATEL поздравляет всех католиков и протестантов с наступающей Пасхой. И предлагает подборку поздравлений и открыток, которые можно отправить близким.

Поздравления в стихах

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

***

Проміння чисте

Падає з небес

Вітаємо з Великоднем

Христос воскрес!

Хай милосердям всіх освятить Бог!

Хай вас минають заздрощі й зневіри.

З Великоднем у серці без тривог!

Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Христос воскрес! – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

Христос воскрес – лунають дзвони.

Поздравления в прозе

Поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю Вам радости, здоровья, благополучия и благополучия. Христос Воскрес!

***

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Желаю много чудес и восторгов, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровье тебе, безграничной любви, неисчерпаемого достатка и процветания.

В этот светлый день, праздник Пасхи шлю свои теплые пожелания здоровья и мира, великодушия и благополучия. Пусть Бог помогает в трудную минуту, пусть жизнь по счастливой реке бежит, пусть душа будет свободной и открытой, а сердце чутким и добрым.

***

Мои лучшие пожелания мира и спокойствия в эту Пасху! Ведь великая Божья благодать Пасхи – это надежда, всеобщая христианская надежда, заставляющая каждого из нас верить в Бога, в его окончательный триумф, в его доброту и любовь, которые никто и ничто не сможет сломить. Поздравляю!

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