С Крещением! Хорошие поздравления для родных и близких. Картинки и смс
По православной традиции, празднование рождественско-новогодних праздников заканчивается 19 января, когда празднуется Крещение Господне, оно же Богоявление, в народе также известно как Крещение или Иордан. В этот день в церквях освящают воду, а верующие погружаются в прорубь, чтобы смыть с себя грехи. И хотя последняя традиция считается языческой по происхождению, она демонстрирует, как много надежд люди возлагают на праздник Крещения. С ним также принято поздравлять всех родных и близких.
OBOZREVATEL собрал поздравления в стихах и прозе, а также открытки, которые вы можете отправить тем, кого любите, чтобы поздравить их с Крещением.
Вода в цей день велику має силу,
Тече освячена до кожного в родину,
Дзвони гучно сповіщають,
Що Ісусика хрещають.
Всім бажаємо ми миру,
І здоров`я й сильну віру,
Щоб Господь оберігав,
Щастя й злагоду давав.
Щоб думками та словами,
Ми нікого не ображали,
Щоб серця були відкриті,
Теплом й щирістю повиті.
***
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні Хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданські свята
Несе всі злагоди до вашої хати.
У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!
Я вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
***
З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!
Білий берег, біла крига,
Біла річка, біла мгла.
Промовля водичка тихо:
- Як далеко до тепла!
А над нею крига тонко
Раптом скрипнула нараз.
То рубають ополонку:
Водохреща йде до нас.
І нехай мороз лютує,
Хай панує біла мла.
У святій воді струмує
Чиста крапелька тепла.
***
Хай вода священна нині
Змиє ваші всі гріхи,
Хай Господь для вас відкриє
Лише праведні шляхи.
Білий берег, біла крига,
Біла річка, біла мгла.
Промовля водичка тихо:
- Як далеко до тепла!
А над нею крига тонко
Раптом скрипнула нараз.
То рубають ополонку:
Водохреща йде до нас.
І нехай мороз лютує,
Хай панує біла мла.
У святій воді струмує
Чиста крапелька тепла.
Поздравляем с праздником Крещения! Пусть наша мать Украина и ее народ освободится сегодня от врага и всего злого, которое забрало у нас мир и покой!
***
Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что все в жизни сложится просто замечательно!
***
С Крещением Господним! Пусть голубь мира сойдет на нашу землю, как когда-то Святой Дух сошел на Иисуса! Добра, мира, благодати и душевного покоя!
Вот и пришел в каждый дом волшебный праздник Крещения Господня. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, согревающего душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день окружали вас родные люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!
***
Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что все в жизни сложится просто замечательно!
С Иорданом! Желаем Вашей семье светлых дней, мира, уюта! Пусть Святой Дух сойдет в ваш дом!
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Светлых побед в вашей жизни! Пусть мир, добро и благодать Божия всегда будут рядом! Христос крещается!
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С Крещением Христовым! Желаем нашим защитникам стального здоровья, выдержки, сил и несокрушимой веры! Пусть Господь хранит их и благословляет, чтобы каждый воин возвратился в семью целым и невредимым!
Пусть Крещенский Святвечер принесет вам радость очищения и наполнит добротой ваши сердца и сердца людей, находящихся вокруг вас! Пусть праздничный морозный вечер под успокаивающее поскрипывание снега подарит счастье общения с самыми родными и близкими! Благополучие и здоровье не обходят вас стороной!
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Примите мои поздравления с Крещением, пусть Святая вода очистит от всяческих неприятностей и проблем, даст новые силы двигаться уверенно только вперед!
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Поздравляю со светлым праздником Иорданом! Пусть целебная вода смоет все несогласия и проблемы и укрепит душу и тело! Пусть Ваш жизненный путь будет лёгким, на котором будут встречаться только добрые люди! Пусть в Вашем доме всегда царит мир, уют и любовь!
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда заканчиваются зимние святки и что нельзя делать в этот период.
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