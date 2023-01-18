С Крещением! Хорошие поздравления для родных и близких. Картинки и смс

По православной традиции, празднование рождественско-новогодних праздников заканчивается 19 января, когда празднуется Крещение Господне, оно же Богоявление, в народе также известно как Крещение или Иордан. В этот день в церквях освящают воду, а верующие погружаются в прорубь, чтобы смыть с себя грехи. И хотя последняя традиция считается языческой по происхождению, она демонстрирует, как много надежд люди возлагают на праздник Крещения. С ним также принято поздравлять всех родных и близких.

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OBOZREVATEL собрал поздравления в стихах и прозе, а также открытки, которые вы можете отправить тем, кого любите, чтобы поздравить их с Крещением.

Вода в цей день велику має силу,

Тече освячена до кожного в родину,

Дзвони гучно сповіщають,

Що Ісусика хрещають.

Всім бажаємо ми миру,

І здоров`я й сильну віру,

Щоб Господь оберігав,

Щастя й злагоду давав.

Щоб думками та словами,

Ми нікого не ображали,

Щоб серця були відкриті,

Теплом й щирістю повиті.

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

Зірниця з неба світло кидає

Ісус сьогодні Хрещення приймає

Нехай ця зірниця в Йорданські свята

Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Я вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

З Водохрещем вас вітаю!

Долі гарної бажаю.

Хай очистить вас водиця,

Допоможе вам зцілиться

Від тривог і від хвороб,

Від невдалих різних спроб,

Від образ та від печалей.

Хай чекає рік вас вдалий!

Білий берег, біла крига,

Біла річка, біла мгла.

Промовля водичка тихо:

- Як далеко до тепла!

А над нею крига тонко

Раптом скрипнула нараз.

То рубають ополонку:

Водохреща йде до нас.

І нехай мороз лютує,

Хай панує біла мла.

У святій воді струмує

Чиста крапелька тепла.

***

Хай вода священна нині

Змиє ваші всі гріхи,

Хай Господь для вас відкриє

Лише праведні шляхи.

Білий берег, біла крига,

Біла річка, біла мгла.

Промовля водичка тихо:

- Як далеко до тепла!

А над нею крига тонко

Раптом скрипнула нараз.

То рубають ополонку:

Водохреща йде до нас.

І нехай мороз лютує,

Хай панує біла мла.

У святій воді струмує

Чиста крапелька тепла.

Поздравляем с праздником Крещения! Пусть наша мать Украина и ее народ освободится сегодня от врага и всего злого, которое забрало у нас мир и покой!

***

Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что все в жизни сложится просто замечательно!

***

С Крещением Господним! Пусть голубь мира сойдет на нашу землю, как когда-то Святой Дух сошел на Иисуса! Добра, мира, благодати и душевного покоя!

Вот и пришел в каждый дом волшебный праздник Крещения Господня. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, согревающего душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день окружали вас родные люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

***

Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что все в жизни сложится просто замечательно!

С Иорданом! Желаем Вашей семье светлых дней, мира, уюта! Пусть Святой Дух сойдет в ваш дом!

***

Светлых побед в вашей жизни! Пусть мир, добро и благодать Божия всегда будут рядом! Христос крещается!

***

С Крещением Христовым! Желаем нашим защитникам стального здоровья, выдержки, сил и несокрушимой веры! Пусть Господь хранит их и благословляет, чтобы каждый воин возвратился в семью целым и невредимым!

Пусть Крещенский Святвечер принесет вам радость очищения и наполнит добротой ваши сердца и сердца людей, находящихся вокруг вас! Пусть праздничный морозный вечер под успокаивающее поскрипывание снега подарит счастье общения с самыми родными и близкими! Благополучие и здоровье не обходят вас стороной!

***

Примите мои поздравления с Крещением, пусть Святая вода очистит от всяческих неприятностей и проблем, даст новые силы двигаться уверенно только вперед!

***

Поздравляю со светлым праздником Иорданом! Пусть целебная вода смоет все несогласия и проблемы и укрепит душу и тело! Пусть Ваш жизненный путь будет лёгким, на котором будут встречаться только добрые люди! Пусть в Вашем доме всегда царит мир, уют и любовь!

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда заканчиваются зимние святки и что нельзя делать в этот период.

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