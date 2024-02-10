С китайским новым годом! Поздравления, традиции и запреты восточного праздника

В этом году Новый год по китайскому календарю пришелся на 10 февраля. Его символом в 2024 году стал Зеленый деревянный дракон, считающийся самым счастливым животным в восточной культуре и символизирующий мудрость и власть.

Китайский Новый год, также известный как "Чуньцзе" или Праздник весны –это самый важный праздник для жителей Востока, который длится 15 дней. Его дата ежегодно меняется, ведь она основывается на лунном календаре. OBOZ.UA рассказывает о главных традициях китайского Нового года, поздравлениях и запретах.

Китайский Новый год традиционно принято отмечать громко, с фейерверками, а основным цветом праздника считается красный. Это связано с древней легендой о мифическом чудовище Нянь, что в переводе означает "год". Оно терроризировало людей годами, однако его удалось изгнать благодаря тому, что Нянь боится шума и красного цвета.

Традиции

Перед Новым годом принято тщательно убирать дом, чтобы избавиться от негативной энергии и освободить место для нового счастья. Дома и улицы украшают красными фонариками, гирляндами, цветами и символами Нового года.

В канун Нового года собирается вся семья, чтобы насладиться традиционными блюдами, например, китайскими пельменями цзяоцзы и рыбой.

С наступлением Нового года начинается период посещения друзей, храмов и ярмарки. Неотъемлемой частью празднования стал танец Дракона и Льва, а заканчивается 15-дневное празднование запуском красных фонариков.

Запреты

Ни в коем случае в период празднования китайского Нового года нельзя ссориться, плакать и быть негативным. Важно находиться в атмосфере радости и дружелюбности, чтобы весь следующий год был счастливым.

Также в новогоднюю ночь нельзя засыпать, потому что существует поверье, что ты проспишь свое счастье.

В конце концов, в первые три дня нового года не стоит убираться или выносить мусор, чтобы не "смыть" или не "вынести" удачу из дома.

Приветствие

Если вы хотите поздравить кого-нибудь с Китайским новым годом по всем канонам праздника, то можно использовать следующие фразы:

新年好 (xīn nián hǎo): С Новым годом! (синь нянь хао)

过年好 (guò nián hǎo): Счастливого Нового года! (го нянь хао)

恭喜发财 (gōng xǐ fā cái): Желаю вам разбогатеть! (гун си фа цай)

Поздравления с китайским Новым годом в стихах и прозе

Пусть Китайский Новый год

Принесет счастье на порог

И здоровье, и удачу,

И изобилия в придачу!

***

И снова с Новым годом вас поздравляю

Счастья и радости желаю

И пусть дракон китайский

Отнимет у вас все несчастья!

***

Я вас хочу поздравить

С Новым годом, но китайским!

Пожелаю в этот праздник

Любви, радости и счастья!

От всей души поздравляю вас с наступлением Китайского Нового года! Желаю, чтобы символ года, Зеленый деревянный дракон, принес силу, энергию, мужество, успех и удачу.

***

Поздравляю тебя с еще одним Новым годом – китайским! Пусть все твои желания и мечты сбудутся, а Зеленый деревянный дракон принесет благополучие, счастье и радость!

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