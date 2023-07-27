С Днем украинской государственности: поздравления, картинки и смс

Уже 28 июля наше государство во второй раз отмечает День украинской государственности. Праздник был введен после начала полномасштабного вторжения российских окупантов и его целью является продемонстрировать жителям Украины и мира, что наше государство есть и всегда было отдельным и самобытным и исторически заслужило свою независимость.

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В мирное время в этот день станет официальным государственным выходным. А пока стоит обрадовать родных и близких приятным посланием или открыткой. OBOZREVATEL публикует подборку таких поздравлений.

Поздравления в стихах

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українськую гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім’ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

З Днем Української Державності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

З національним святом українського народу –

Ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну

(Володимир Сосюра)

***

Ми різні з материнської колиски,

Та всі ми діти щирої землі.

В родині вільній всі ми – українці,

Ми України доньки і сини.

Благословенна у віках земля

З хлібами щедрими під небом синім,

Велично й впевнено зійшла зоря

Нової України!

Вона в моїй душі, в серцях людей,

У радощах та у скрутну годину.

Ім’я її прекрасне і святе –

Повіримо в Україну!

Вона добро несе в новітній світ,

Довічну віру й пісню солов’їну.

Тож пам’ятаймо пращурів завіт –

Любити Україну!

Правічна і нескорена земля

Хлібами сходить у прийдешню днину.

Допоки світить праведна зоря –

Шануймо Україну!

З днем Української Державності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати

Якось каже мати сину:

– Я молюсь за Україну,

Щоб народ щасливим був,

Про негоди позабув,

Із домівок, хат усіх,

Хай луна дитячий сміх,

Хай шанують стариків,

Скрізь звучить веселий спів,

Хай обходить всіх ненастя,

Серце хай тремтить від щастя!

І я вірю, Матір Божа

Україні допоможе!

З Днем Української Державності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

Зі святом Державності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

Сьогодні в Україні свято –

День Державності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

на безліч добрих та корисних справ!

Поздравления в прозе

День украинской государственности – возможность для каждого украинца вспомнить историю своей страны, полную борьбы за независимость, единство и счастливую жизнь. Ценим то, за что сражались наши предки, помним всех, кто погиб в этой борьбе, строим будущее, в котором нам самим хотелось бы жить. Поздравляем каждого украинца с его праздником, с Днем украинской государственности!

Желаю всегда верить в свои силы, уважать друг друга, любить свою страну, уважать нашу историю, помнить всех, кто героически отдал свою жизнь за Украину и ее будущее.

***

Пусть День украинской государственности сотрет границы и объединит украинцев во всем мире, а мудрость и сила даст нам вдохновение. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания Украины!

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Поздравляем всех украинцев с главным государственным праздником – Днем украинской государственности! Пусть патриотическая кровь течет в жилах, а несгибаемый дух никогда не угасает!

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Желаем, несмотря на трудности и проблемы, каждому украинцу успехов и процветания. Только совместными усилиями во благо Украины мы сможем построить сильное европейское государство. С Днем украинской государственности!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему с 2024 года День украинской государственности начнут отмечать не 28, а 15 июля.

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