С Днем святого Валентина: подборка самых романтичных поздравлений в стихах
День святого Валентина – один из самых светлых и радостных праздников в году. Это возможность еще раз напомнить о своих чувствах и подарить окружающим улыбки и хорошее настроение.
Даже если вы сейчас одиноки, это не повод отказываться от праздника – стоит делиться добром и радостью с миром и положительные эмоции непременно вернутся к вам. OBOZREVATEL подобрал лучшие стихотворные поздравления с искренними пожеланиями, которые точно никого не оставят равнодушными.
***
Прийми, кохана, привітання,
Бо скоро знов весна прийде,
Розквітло на землі кохання
У світлий Валентинів день.
Ти залишайся, моя мила,
Така ж прекрасна і вродлива.
Тебе нестямно я кохаю,
І з днем закоханих вітаю!
***
Через тисячі літ і мільйони ночей
Лиш до тебе, кохана, я лину.
Пам’ятаю завжди блиск блакитних очей,
Я ніколи тебе не покину.
І нехай нас тепер роз’єднала війна,
Я до тебе крізь вічність прийду.
Ти у мене – єдина, кохана, одна,
Буде мир і тебе я знайду.
***
Це щастя – ти у мене є,
Без тебе жити я не можу.
Ти – сонце, ти життя моє,
Хай тебе біди не тривожать.
Бажаю усмішок, тепла,
Щоб ми зустрілися весною,
Щоб ти щасливою була,
Я хочу бути лиш з тобою.
***
Хай Валентин, як в добрій казці,
Багато подарує щастя,
А Купідончик у намисті
Хай принесе кохання чисте,
А ось від мене подарунок –
Палкий і ніжний поцілунок!
***
Нехай весна розтопить сніг,
Хай прийде щастя на поріг,
Тебе єдину я кохаю
І миру та добра бажаю.
***
Твоє кохання зігріває,
Дає наснаги, сил дає,
Хай Бог тебе оберігає
І все найкраще посилає.
***
Щасливий день, навкруг – кохання,
Щасливий я, бо поруч ти.
Тобі скажу одне зізнання –
Без тебе щастя не знайти.
Тож будь зі мною завжди поряд,
У горі, радості, журбі.
Всі подарунки, весь шум моря,
Усе моє життя – тобі.
***
Бажаю кохання і мирних ночей
Бажаю здоров’я і щастя земного,
Бажаю зустріти тобі лиш одного,
Бажаю кохати людину таку,
Щоб радість і тугу ділила твою,
Щоб за руки йшли у далекі дороги,
Щоб серце не плакало з болю й тривоги,
Щоб мрії збувались і очі всміхались,
І миті щасливі на все залишались...
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как празднуют День Валентина в разных странах. Наверное, самый большой размах празднования – в США и Канаде. Перед Днем Валентина магазины, дома, улицы, развлекательные центры просто утопают в розово-красных сердечках, мишках, воздушных шарах и сладостях. А в Японии устраивают Карнавал любви.
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