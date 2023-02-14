С Днем святого Валентина: подборка самых романтичных поздравлений в стихах

День святого Валентина – один из самых светлых и радостных праздников в году. Это возможность еще раз напомнить о своих чувствах и подарить окружающим улыбки и хорошее настроение.

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Даже если вы сейчас одиноки, это не повод отказываться от праздника – стоит делиться добром и радостью с миром и положительные эмоции непременно вернутся к вам. OBOZREVATEL подобрал лучшие стихотворные поздравления с искренними пожеланиями, которые точно никого не оставят равнодушными.

***

Прийми, кохана, привітання,

Бо скоро знов весна прийде,

Розквітло на землі кохання

У світлий Валентинів день.

Ти залишайся, моя мила,

Така ж прекрасна і вродлива.

Тебе нестямно я кохаю,

І з днем закоханих вітаю!

***

Через тисячі літ і мільйони ночей

Лиш до тебе, кохана, я лину.

Пам’ятаю завжди блиск блакитних очей,

Я ніколи тебе не покину.

І нехай нас тепер роз’єднала війна,

Я до тебе крізь вічність прийду.

Ти у мене – єдина, кохана, одна,

Буде мир і тебе я знайду.

***

Це щастя – ти у мене є,

Без тебе жити я не можу.

Ти – сонце, ти життя моє,

Хай тебе біди не тривожать.

Бажаю усмішок, тепла,

Щоб ми зустрілися весною,

Щоб ти щасливою була,

Я хочу бути лиш з тобою.

***

Хай Валентин, як в добрій казці,

Багато подарує щастя,

А Купідончик у намисті

Хай принесе кохання чисте,

А ось від мене подарунок –

Палкий і ніжний поцілунок!

***

Нехай весна розтопить сніг,

Хай прийде щастя на поріг,

Тебе єдину я кохаю

І миру та добра бажаю.

***

Твоє кохання зігріває,

Дає наснаги, сил дає,

Хай Бог тебе оберігає

І все найкраще посилає.

***

Щасливий день, навкруг – кохання,

Щасливий я, бо поруч ти.

Тобі скажу одне зізнання –

Без тебе щастя не знайти.

Тож будь зі мною завжди поряд,

У горі, радості, журбі.

Всі подарунки, весь шум моря,

Усе моє життя – тобі.

***

Бажаю кохання і мирних ночей

Бажаю здоров’я і щастя земного,

Бажаю зустріти тобі лиш одного,

Бажаю кохати людину таку,

Щоб радість і тугу ділила твою,

Щоб за руки йшли у далекі дороги,

Щоб серце не плакало з болю й тривоги,

Щоб мрії збувались і очі всміхались,

І миті щасливі на все залишались...

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как празднуют День Валентина в разных странах. Наверное, самый большой размах празднования – в США и Канаде. Перед Днем Валентина магазины, дома, улицы, развлекательные центры просто утопают в розово-красных сердечках, мишках, воздушных шарах и сладостях. А в Японии устраивают Карнавал любви.

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