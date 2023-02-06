С Днем Оксаны! Искренние и красивые поздравления с Днем ангела
6 февраля именины отмечают Оксаны. Распространено мнение, что Оксана – это чисто украинское имя, но на самом деле оно имеет греческие корни. По одной из версий, в основе имени – греческое слово "ксенос", означающее "путешественница, чужая". Другие трактуют происхождение имени от "Поликсения", по значению – "гостеприимная", "гостя". Покровительницей Оксан считают преподобную Ксению Миласскую. Святая Ксения была благотворительницей для бедных, утешительницей для скорбящих и наставницей для грешников.
В детстве Оксанки – замкнутые и молчаливые девочки, которые не любят громких игр, но радуют родителей успехами в учебе и хорошим поведением. С возрастом Оксаны становятся настойчивыми, уверенными и амбициозными. Женщины с таким именем очень сдержанны и терпеливы, хорошо контролируют эмоции и не провоцируют конфликты. Оксаны очень ответственны и честны, они всегда доводят начатое дело до конца. OBOZREVATEL подобрал самые лучшие слова, чтобы поздравить Оксан с именинами.
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Оксана, поздравляю с твоим днем! Желаю счастливой судьбы, солнечных рассветов, мирного неба и любви. Пусть ангел-хранитель будет с тобой на жизненном пути. Пусть все мечты сбываются, а каждый день будет наполнен теплом и радостью.
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Оксанко! Із днем ангела вітаю!
Здоров'я, щастя й успіху бажаю,
Нехай здійсняться заповітні мрії,
Ніколи не втрачай в житті надії.
Хай ангел твій тебе оберігає,
Завжди на допомогу поспішає,
І все лише найкраще посилає.
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Поздравляем вас с днем ангела, Оксана! Желаем здоровья, изобилия, уважения. Спасибо за вашу мудрость и искренность и желаем всегда идти вперед с верой в лучшее. Мирного неба, победы и покровительства высших сил! С праздником!
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Світлий ангел спозаранку
Привітав нас на світанку.
Сповістив таку новину –
У Оксанки іменини.
Наше сонечко, Оксанка,
Ти красива, наче лялька.
Зичимо тобі добра,
Щастя, радості й тепла.
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Вечір зоряний для тебе,
Й сонячне світання,
З іменинами Оксанко,
Щире привітання!
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Завжди щоб радість і достаток
Несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я
Ти мала на усе життя.
Нехай тебе оберігає
Твій ангел, Ксенія свята
Хай небо радість посилає,
Щоб ти щасливою була!
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В этот зимний день поздравляю тебя с именинами, Оксанка! Оставайся такой же красивой, веселой, доброй и искренней. Желаю безумной любви, ярких впечатлений, путешествий и успехов. Пусть твой ангел-хранитель за руку ведет тебя сквозь жизненные трудности.
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Ксения, с днем ангела тебя! Пусть вся семья соберется за праздничным столом, пусть близкие и родные будут рядом. Желаю крепкого здоровья, уверенности, тепла, улыбок и довольства. Пусть все трудности обходят твой дом стороной.
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Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі – всі, що до вподоби, квіти
Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!
Хай милість Божа вас оберігає,
В душі панує світла доброта,
Бажаю вам здоров’я і натхнення
На многії та благії літа!
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Ми вітаємо тебе з Днем ангела, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории дня чествования Святой Ксении.
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