С Днем Оксаны! Искренние и красивые поздравления с Днем ангела

6 февраля именины отмечают Оксаны. Распространено мнение, что Оксана – это чисто украинское имя, но на самом деле оно имеет греческие корни. По одной из версий, в основе имени – греческое слово "ксенос", означающее "путешественница, чужая". Другие трактуют происхождение имени от "Поликсения", по значению – "гостеприимная", "гостя". Покровительницей Оксан считают преподобную Ксению Миласскую. Святая Ксения была благотворительницей для бедных, утешительницей для скорбящих и наставницей для грешников.

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В детстве Оксанки – замкнутые и молчаливые девочки, которые не любят громких игр, но радуют родителей успехами в учебе и хорошим поведением. С возрастом Оксаны становятся настойчивыми, уверенными и амбициозными. Женщины с таким именем очень сдержанны и терпеливы, хорошо контролируют эмоции и не провоцируют конфликты. Оксаны очень ответственны и честны, они всегда доводят начатое дело до конца. OBOZREVATEL подобрал самые лучшие слова, чтобы поздравить Оксан с именинами.

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Оксана, поздравляю с твоим днем! Желаю счастливой судьбы, солнечных рассветов, мирного неба и любви. Пусть ангел-хранитель будет с тобой на жизненном пути. Пусть все мечты сбываются, а каждый день будет наполнен теплом и радостью.

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Оксанко! Із днем ангела вітаю!

Здоров'я, щастя й успіху бажаю,

Нехай здійсняться заповітні мрії,

Ніколи не втрачай в житті надії.

Хай ангел твій тебе оберігає,

Завжди на допомогу поспішає,

І все лише найкраще посилає.

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Поздравляем вас с днем ангела, Оксана! Желаем здоровья, изобилия, уважения. Спасибо за вашу мудрость и искренность и желаем всегда идти вперед с верой в лучшее. Мирного неба, победы и покровительства высших сил! С праздником!

***

Світлий ангел спозаранку

Привітав нас на світанку.

Сповістив таку новину –

У Оксанки іменини.

Наше сонечко, Оксанка,

Ти красива, наче лялька.

Зичимо тобі добра,

Щастя, радості й тепла.

***

Вечір зоряний для тебе,

Й сонячне світання,

З іменинами Оксанко,

Щире привітання!

***

Завжди щоб радість і достаток

Несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я

Ти мала на усе життя.

Нехай тебе оберігає

Твій ангел, Ксенія свята

Хай небо радість посилає,

Щоб ти щасливою була!

***

В этот зимний день поздравляю тебя с именинами, Оксанка! Оставайся такой же красивой, веселой, доброй и искренней. Желаю безумной любви, ярких впечатлений, путешествий и успехов. Пусть твой ангел-хранитель за руку ведет тебя сквозь жизненные трудности.

***

Ксения, с днем ангела тебя! Пусть вся семья соберется за праздничным столом, пусть близкие и родные будут рядом. Желаю крепкого здоровья, уверенности, тепла, улыбок и довольства. Пусть все трудности обходят твой дом стороной.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі – всі, що до вподоби, квіти

Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!

Хай милість Божа вас оберігає,

В душі панує світла доброта,

Бажаю вам здоров’я і натхнення

На многії та благії літа!

***

Ми вітаємо тебе з Днем ангела, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории дня чествования Святой Ксении.

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