С Днем медика: оригинальные поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки
В Украине впервые отмечают День медицинского работника 27 июля. Ранее профессиональный праздник всех работников здравоохранения отмечался в третье воскресенье июня. Однако в этом году дата праздника официально изменена указом президента.
В этот день следует поздравить врачей, медсестер и медбратов, парамедиков и других работников здравоохранения. В условиях полномасштабного вторжения России медики выполняют титаническую работу, спасая жизнь воинам на фронте и гражданским, страдающим от атак оккупантов.
OBOZREVATEL собрал поздравления и открытки с Днем медицинского работника.
В день найкращих лікарів
вітаю наших докторів!
Бо надважка робота в вас —
Життя рятуєте повсякчас.
Бажаю вам на кожен день утіхи,
нехай мине підступне лихо.
Хай радість кожен день дарує,
а ангелок хай вас пильнує!
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Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день являлся шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!
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Поздравляю с Днем медика от всей души. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть долгая жизнь одарит Вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Удачи в Вашем деле и хорошего настроения.
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День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне!
Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника!
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Прекрасную медсестру поздравляю с Днем медика! Желаю оставаться милым ангелом в белом халате и асом капельниц, уколов и таблеток. Также желаю меньше усталости, больше энергии, меньше разочарований и больше удачных дней. Будь самой счастливой женщиной и хорошей медсестрой!
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