С Днем медика: оригинальные поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки

В Украине впервые отмечают День медицинского работника 27 июля. Ранее профессиональный праздник всех работников здравоохранения отмечался в третье воскресенье июня. Однако в этом году дата праздника официально изменена указом президента.

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В этот день следует поздравить врачей, медсестер и медбратов, парамедиков и других работников здравоохранения. В условиях полномасштабного вторжения России медики выполняют титаническую работу, спасая жизнь воинам на фронте и гражданским, страдающим от атак оккупантов.

OBOZREVATEL собрал поздравления и открытки с Днем медицинского работника.

В день найкращих лікарів

вітаю наших докторів!

Бо надважка робота в вас —

Життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи,

нехай мине підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелок хай вас пильнує!

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Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день являлся шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

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Поздравляю с Днем медика от всей души. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть долгая жизнь одарит Вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Удачи в Вашем деле и хорошего настроения.

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День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне!

Здоров’я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника!

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Прекрасную медсестру поздравляю с Днем медика! Желаю оставаться милым ангелом в белом халате и асом капельниц, уколов и таблеток. Также желаю меньше усталости, больше энергии, меньше разочарований и больше удачных дней. Будь самой счастливой женщиной и хорошей медсестрой!

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