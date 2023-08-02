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С днем Ильи: лучшие поздравления для именинника

Юлия Потерянко
Праздники
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С днем Ильи: лучшие поздравления для именинника

Каждый год 2 августа православные Украины чтят память пророка Илии. Он прославился своим аскетизмом, чудесами и за деяния был живым взят на небо, став одним из величайших пророков Ветхого Завета.

Видео дня

OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений для мужчин по имени Илья, которые в этот день празднуют свои именины. А также рассказывает историю самого пророка.

Кто такой пророк Илия

С днем Ильи: лучшие поздравления для именинника

Святой жил примерно за 900 лет до рождения Христа. Сейчас мы знаем по адаптированному варианту имени, на самом же деле оно произносилось Элиагу и означало "бог – тот, кто существует". Оно и определило дальнейшую судьбу мальчика. Он с юных лет посвятил себя служению, жил в пустыне, постился и молился.

Когда царь Израиля Ахав и его жена царица Иезавель задумали обратить всех жителей своих земель в язычество, Илия наслал проклятие в виде засухи. Пока народ страдал от голода, пророк жил у бедной вдовы, которой пообещал, что горсть муки и немного растительного масла, которые у нее оставались, когда он впервые пришел и попросил еды, не закончатся до конца засухи. Так и вышло. Когда же у женщины умер сын, Илия помолился над ним и воскресил юношу.

Три с половиной года спустя Ахав призвал Илию на гору Кармель устроить жертвоприношение. Чей бог пошлет на жертвенник с мясом животного огонь, тот и будет признан истинным. Сколько не молились язычники Ваалу, чуда не случилось. А на призывы Илии бог отозвался. И не только послал огонь на жертвенник, но и дал дождь.

Израильтяне признали веру Илии истинной, но впоследствии бог сообщил ему, что среди них есть семь тысяч не поклонявшихся идолам, а в их числе – будущий пророк Елисей. Илье предстояло помазать его. Он повиновался, а также сделал Елисея своим учеником. На его глазах легендарный пророк и вознесся на небо в огненной колеснице.

Стихотворные поздравления для Ильи

С днем Ильи: лучшие поздравления для именинника

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в життя буде усе!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Ілля, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

С днем Ильи: лучшие поздравления для именинника

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

***

Твоє ім’я Ілля — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Прозовые поздравления Ильи с именинами

С днем Ильи: лучшие поздравления для именинника

Ненаглядный Илья, прекрасный Илья, поздравляю от всего сердца сегодня тебя. Я пожелаю много счастья, большой удачи и благополучия, чтобы в жизни твоей не было грустных и курьезных случаев, желаю, чтобы тебя любили, будь добрым и обаятельным, успешным и красивым, и очень любознательным.

***

Поздравляю тебя, Илья, а пожелать хочу счастливого и доброго пути к заветной мечте и высокому стремлению к успеху, крепкому и уверенному здоровью, верным любящим и честным друзьям и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.

***

Поздравляю с праздником тебя, Илья. Желаю жизни сладкой и вкусной, как спелая груша, желаю удачи, любви и веселья, огромного счастья, верных друзей и несомненного везения. Будь крепким, добрым и успешным, да будет радость в твоей душе искренней и безграничной.

***

Дорогой Илья, поздравляю тебя с твоим днем ​​– Днем Ангела! Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в твоих делах тебя ждет успех, пусть здоровье крепнет, и с каждым днем ​​обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!

***

Хочется поздравить замечательного человека – Илью! Пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и каждом деле, за которое ты берешься. Побед, удачи и удачи!

***

Илюша, поздравляю с Днем Ангела! Желаю зажигать и веселиться, придумывать что-то необычное и добиться успеха в своих идеях, двигаться в нужном направлении и оправдывать свои стремления, реализовывать свои мечты и быть всегда счастливым.

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