С днем Ильи: лучшие поздравления для именинника

Каждый год 2 августа православные Украины чтят память пророка Илии. Он прославился своим аскетизмом, чудесами и за деяния был живым взят на небо, став одним из величайших пророков Ветхого Завета.

Видео дня

OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений для мужчин по имени Илья, которые в этот день празднуют свои именины. А также рассказывает историю самого пророка.

Кто такой пророк Илия

Святой жил примерно за 900 лет до рождения Христа. Сейчас мы знаем по адаптированному варианту имени, на самом же деле оно произносилось Элиагу и означало "бог – тот, кто существует". Оно и определило дальнейшую судьбу мальчика. Он с юных лет посвятил себя служению, жил в пустыне, постился и молился.

Когда царь Израиля Ахав и его жена царица Иезавель задумали обратить всех жителей своих земель в язычество, Илия наслал проклятие в виде засухи. Пока народ страдал от голода, пророк жил у бедной вдовы, которой пообещал, что горсть муки и немного растительного масла, которые у нее оставались, когда он впервые пришел и попросил еды, не закончатся до конца засухи. Так и вышло. Когда же у женщины умер сын, Илия помолился над ним и воскресил юношу.

Три с половиной года спустя Ахав призвал Илию на гору Кармель устроить жертвоприношение. Чей бог пошлет на жертвенник с мясом животного огонь, тот и будет признан истинным. Сколько не молились язычники Ваалу, чуда не случилось. А на призывы Илии бог отозвался. И не только послал огонь на жертвенник, но и дал дождь.

Израильтяне признали веру Илии истинной, но впоследствии бог сообщил ему, что среди них есть семь тысяч не поклонявшихся идолам, а в их числе – будущий пророк Елисей. Илье предстояло помазать его. Он повиновался, а также сделал Елисея своим учеником. На его глазах легендарный пророк и вознесся на небо в огненной колеснице.

Стихотворные поздравления для Ильи

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в життя буде усе!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Ілля, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

***

Твоє ім’я Ілля — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Прозовые поздравления Ильи с именинами

Ненаглядный Илья, прекрасный Илья, поздравляю от всего сердца сегодня тебя. Я пожелаю много счастья, большой удачи и благополучия, чтобы в жизни твоей не было грустных и курьезных случаев, желаю, чтобы тебя любили, будь добрым и обаятельным, успешным и красивым, и очень любознательным.

***

Поздравляю тебя, Илья, а пожелать хочу счастливого и доброго пути к заветной мечте и высокому стремлению к успеху, крепкому и уверенному здоровью, верным любящим и честным друзьям и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.

***

Поздравляю с праздником тебя, Илья. Желаю жизни сладкой и вкусной, как спелая груша, желаю удачи, любви и веселья, огромного счастья, верных друзей и несомненного везения. Будь крепким, добрым и успешным, да будет радость в твоей душе искренней и безграничной.

***

Дорогой Илья, поздравляю тебя с твоим днем ​​– Днем Ангела! Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в твоих делах тебя ждет успех, пусть здоровье крепнет, и с каждым днем ​​обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!

***

Хочется поздравить замечательного человека – Илью! Пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и каждом деле, за которое ты берешься. Побед, удачи и удачи!

***

Илюша, поздравляю с Днем Ангела! Желаю зажигать и веселиться, придумывать что-то необычное и добиться успеха в своих идеях, двигаться в нужном направлении и оправдывать свои стремления, реализовывать свои мечты и быть всегда счастливым.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на какие даты в Украине с этого года переносятся Рождество, День защитников и защитниц, а также День украинской государственности.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.