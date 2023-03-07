С 8 марта! Лучшие поздравления для женщин в стихах и прозе. Картинки, видео и смс

Уже завтра наступит праздник 8 марта, вокруг которого все еще ведутся дискуссии. Но пока его отмечаем, Международный женский день является отличным поводом сказать несколько теплых слов своим близким женщинам.

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OBOZREVATEL публикует милые и искренние поздравления с 8 марта. Выбирайте, кого поздравлять – маму, любимую, сестру, бабушку, коллег. И отправляйте тёплые слова.

Маме от дочери

Дорогая мамочка, поздравляю с 8 марта! Желаю тебе весеннего настроения, вечной молодости, нескончаемого счастья и крепкого здоровья. Пусть все цветы мира расцветают тебе, а на лице всегда красуется улыбка. С любовью, твоя дочь!

Маме от сына

Мамочка моя родная! Ты – самая лучшая в мире женщина, образец идеала. Твои руки – самые нежные, твой суп – самый вкусный, а твой голос – сильнее любого успокаивающего. Поздравляю тебя с праздником, родная, и желаю крепкого здоровья и настоящего женского счастья. Никогда не беспокойся и не волнуйся, я буду всегда рядом!

Жене

Любимая, поздравляю тебя с 8 марта! Желаю, чтобы ты была такой же очаровательной и нежной, как весна. Пусть твоя красота с каждым годом становится все ярче. Пусть все твои желания сбываются. Я люблю тебя!

Бабушке

Родная моя бабушка! Пусть этот весенний день принесет тебе много тепла, доброты и душевности. Спасибо тебе за ласку, любовь, искреннюю поддержку и помощь. Желаю тебе здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне! Живи долго, дорогая, на радость себе и окружающим!

Сестре

Моя хорошая, милая сестренка, поздравляю тебя с 8 марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Больших тебе успехов, целую!

Любимой девушке

С 8 марта тебя, моя дорогая! Будь всегда такой же очаровательной и доброй, как в этот день. Улыбайся чаще, ведь твоя улыбка согревает мое сердце. Пусть мир вокруг сверкает весенними красками и отражается в твоих бездонных глазах, в которые я влюблен до безумия!

Лучшей подруге

Ты – не только мой психолог, но и верный спутник, сопровождающий меня в горе и радости. В этот весенний нежный день я хочу пожелать тебе простого женского счастья, ты его действительно заслужила. Еще я хочу, чтобы твоя красота никогда не увядала, а жизнь наполняли только положительные моменты. С 8 марта, моя драгоценная, пусть все у тебя будет хорошо!

Подруге

С праздником весны тебя, милая моя подруга! В Международный женский день хочется пожелать тебе всегда оставаться настоящей женщиной. Пусть сердце учащенно бьется от любви, глаза сияют от счастья, а губы болят только от поцелуев. Оставайся всегда такой же верной подругой и добрым человеком. От всего сердца желаю тебе, моя хорошая, здоровья, жизненного везения и успеха. Будь счастлива и любима!

Коллегам

Дорогие наши женщины, терпеливые коллеги! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем вам солнечных улыбок, радости в душе, любви в сердце, отличного настроения, крепкой и верной дружбы, а также великой и неземной любви! Любите и будьте любимы! Пусть вас ценят на работе, повышают зарплату и выдают премию почаще!

Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в этот праздник уважения и понимания коллег, любви и заботы от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и хороших подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья!

Учительницам от учеников

Дорогая и любимая наша, мы поздравляем Вас с Международным весенним женским днем! Спасибо за Ваш труд и заботу о нас, за знания, которые Вы нам даете. Пусть никогда печаль не касается Ваших глаз, пусть только радость окружает Вас в жизни! Чтобы работа доставляла только удовольствие. Счастья, здоровья и побольше цветов Вам в этот замечательный день!

Дорогая учительница, поздравляю Вас с 8 Марта и хочу пожелать Вам здоровья, успеха, довольства, любви и счастья! Оставайтесь всегда нежной, как мимоза, неповторимой, как роза, и великолепной, как орхидея!

Учительницам от родителей учеников

Уважаемая наставница наших детей, мы Вас сердечно поздравляем с 8 марта. От имени всех родителей желаем вам большого терпения, невероятных сил, крепкого здоровья и неугасающего света вашей красоты и доброты. Пусть в Вашей жизни всегда, а не только сегодня будет много прекрасных цветов, счастливых улыбок, радостных эмоций и приятных комплиментов!

С праздником весны, обаяния, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, чувствуя себя настоящими королевами. С 8 марта, милые дамы!

Поздравления в стихах

З 8 Березня, з святом краси,

Хай чарівність в повітрі вирує.

Вам любові, що в казці живе,

Одже, справжнє кохання існує!

Вам бажаю весни на завжди,

Щоб в душі оселилась, та в серці.

Хай в оселі панує добро,

Відчиніть для чудес в домі дверці!

***

В день жіночий вас вітаю

І бажаю вам добра.

Перший березневий промінь

Хай додасть душі тепла.

Посміхайтеся частіше,

Посмішка так личить вам.

Шлю щиріші вам вітання,

Найпрекрасніша із дам.

***

З першим подихом весни

День жіночої краси,

Мудрості і ніжності,

Трепетної вірності.

Із 8 Березня вітаю

І щиро я тобі бажаю:

Весні щодень всміхайся,

Прекрасною лишайся.

***

В твоєму погляді я бачу зірки і сонце золоте,

Коли всміхаєшся, неначе

Усе трояндами цвіте.

Нехай любов, натхнення, мрії

Завжди в душі твоїй живуть.

Хай щастя серце твоє гріє,

бо ти і є Весна, мабуть!

***

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

Поздравления в прозе

Желаю тебе в этот праздник искренних поздравлений и незабываемых эмоций, долгожданных признаний и предложений, а также улыбок и хорошего настроения. Пусть каждый день будет похож на 8 марта, дарит прекрасные события и только честных людей на жизненной дороге. Целую и обнимаю!

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Самый нежный и светлый день в году – 8 марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет, а начало весны символизирует начало чего-нибудь прекрасного в вашей жизни! С праздником!

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Поздравляю с 8 марта, наши самые прекрасные дамы! Весеннего настроения по жизни, кучу положительных эмоций, оригинальных подарков и невероятных впечатлений! Пусть вас окружает только тепло, забота и настоящая любовь, ведь вы достойны только самого лучшего!

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Дорогие наши женщины, самые привлекательные и добрые! Дорогие наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все представительницы прекрасного пола! Поздравляем с днем 8 марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали любящим и обожающим вас, чтобы каждый день вы чувствовали заботу, преданность, верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же неповторимыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всем!

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Пусть 8 марта в твоем сердце поселится радостное весеннее настроение и останется там на весь год. Пусть кружится голова от внимания и комплиментов мужчин, пусть сбываются желания, надежды и мечты!

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В этот весенний праздник улыбок хочется пожелать, всегда летать, как ласточка, быть такой же нежной, но одновременно пробивной и целеустремленной, как подснежник, цвести и пахнуть, как роза, наполнять всех радостью и вдохновением, как легкий ветерок!

Прикольные поздравления

Приход 8 марта означает, что цветы уже затевают парад красоты. Я желаю, чтобы с ними наперегонки расцвела твоя солнечная улыбка;)

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Говорят, в моде сейчас естественная красота. И 8 марта я хочу пожелать тебе всегда быть такой потрясающей, как сама природа: стройной, как береза, гибкой, как лоза, красивой, как роза, и шикарной, как орхидея. И пусть рядом с тобой будет не самовлюбленный нарцисс, а заботливый садовник, прекрасно знающий, что если не ухаживать и не заботиться о цветке, то даже нежная лилия может превратиться в колючий кактус!

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Милые дамы, пусть добрый волшебник в день 8 марта исполнит три ваших сокровенных желания: есть сладости и не поправляться, носить высокие каблуки и не уставать, и, главное, – встретить принца, пусть не на белом коне, но такого, чтобы смог воплотить в жизнь тысячу других ваших заветных желаний!

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Желаю сегодня обнаружить, что любимая юбка стала большой, а значит можно побаловать себя тортом и забыть о диете! Милые, нежные и родные! Не переживайте по пустякам, мы вас любим со всеми вашими килограммами, только бы глаза блестели счастьем!

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Пусть восьмое марта подарит не только любовь, мужское внимание и красивые цветы, но и нечто драгоценное. Известно, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Исходя из этой известной истины, желаю побольше друзей. Ведь иногда бриллианты – это близкие люди, а не редкие прозрачные камни!

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал об истории 8 марта и спорах вокруг него.

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