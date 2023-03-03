С 8 марта! Искренние поздравления для женщин-коллег. Тосты, картинки и смс

Уже в скором времени наступит праздник 8 марта – Международный женский день. Одна из привилегий, которую получили женщины в рамках борьбы за свои права, это привилегия работать и быть самостоятельной. Поэтому коллег по работе с этим праздником нужно поздравить обязательно.

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OBOZREVATEL публикует подборку стихотворных и прозаических поздравлений, а также открытки. Отправляйте их своим коллегам.

Поздравления в стихах

У кар'єрі – зростання, більше грошей,

Щоб були зайвими вони,

Частіше відпусток і премій,

І нехай горять в очах вогні!

***

Спасибі, що завжди в роботі

Ти мені готова допомагати!

У 8 березня будь в пошані!

Хочу удачі побажати!

Бажаю, щоб твоя кар'єра

Тебе завжди вперед вела.

Щоб впевнено і сміливо

Завжди ти до своїх цілей йшла!

Колего моя люба, я тебе вітаю!

З найщирішими бажаннями до тебе завітаю.

Будь розумна і здорова, а ще кохана,

Пам'ятай, що ти у нас незрівнянна!

Нехай твій настрій буде на висоті,

Радості, успіхів та щастя у житті!

***

Співробітниці милі наші,

Для нас ви найкращі!

Ми вас з жіночим днем вітаємо,

Успіхів у всіх справах бажаємо.

З Міжнародним днем жіночим

Вас вітаємо охоче,

Будьте лагідні, тендітні,

Щирі, добрі та привітні,

Роботящі та успішні,

З добрим гумором, розкішні,

У роботі все встигайте,

Та чимбільше заробляйте,

Задоволень вам та сміху,

Цілоденного успіху,

Хай цвіте ваша краса,

Та ніколи не згаса!

***

З 8 Березня вітаю,

Вас, колеги дорогі!

Ви всі профі в своїй справі

І дівчата мирові!

З 8 Березня, з днем прекрасним,

Вітаємо, дами, вас!

Нехай кожна мить ваша буде класна,

І навіть краще, ніж зараз.

Бажаємо вам на кожен день

Один великий шматочок щастя,

Нехай бродить з вами, немов тінь,

І збереже вас від нещастя.

Поздравления в прозе

Примите искренние поздравления с женским днем 8 Марта и позвольте от имени коллектива всей нашей компании пожелать вам успехов в работе и счастья в личной жизни. Пусть благополучие станет вашим постоянным спутником, жизненный путь будет ровным, а ваши спутники добрыми и искренними друзьями!

***

Уважаемые женщины – коллеги! Мы, мужская половина коллектива, поздравляем вас с Международным женским днем. Хотим вам признаться, что без вашего внимания, труда и заботы, наше предприятие не было бы тем, чем является сейчас. Желаем вам больше радостных дней, любви родных и близких вам людей, счастья и здоровья на долгие годы!

С 8 Марта, дорогие мои, милые коллеги! Желаю вам быть искренне любимыми и всегда красивыми, по-настоящему счастливыми и по-своему уникальными, безусловно умными и слегка темпераментными, немного строптивыми и неутомимыми, твердо целеустремленными и максимально успешными. Здоровья вам, коллеги, изобилия и чудес в жизни!

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Уважаемые коллеги! 8 марта – это день, напоминающий каждому из нас, насколько важны женщины с первого и до последнего момента нашей жизни, с их умеренностью, материнской любовью и мудростью. Благодарю вас всех за наполнение этого мира светом и радостью. Всегда оставайтесь такими же настойчивыми и смелыми, нежными и искренними. Вы пример для подражания всем сильным мужчинам, чья решимость тает под лучезарным светом ваших глаз. С самой искренней любовью к вам, поздравляю!

***

Уважаемые коллеги! Будьте здоровы, будьте богаты! Мужчины несут вам цветы и сердца – не только в праздник – каждый день, без перерыва и конца. Желаем вам искренне здоровья крепкого, надежды на лучшее и поддержку от Бога. Пусть успехи вас в жизни не проходят и улыбки в ваших глазах расцветают!

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