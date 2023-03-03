С 8 марта! Искренние поздравления для женщин-коллег. Тосты, картинки и смс
Уже в скором времени наступит праздник 8 марта – Международный женский день. Одна из привилегий, которую получили женщины в рамках борьбы за свои права, это привилегия работать и быть самостоятельной. Поэтому коллег по работе с этим праздником нужно поздравить обязательно.
OBOZREVATEL публикует подборку стихотворных и прозаических поздравлений, а также открытки. Отправляйте их своим коллегам.
Поздравления в стихах
У кар'єрі – зростання, більше грошей,
Щоб були зайвими вони,
Частіше відпусток і премій,
І нехай горять в очах вогні!
***
Спасибі, що завжди в роботі
Ти мені готова допомагати!
У 8 березня будь в пошані!
Хочу удачі побажати!
Бажаю, щоб твоя кар'єра
Тебе завжди вперед вела.
Щоб впевнено і сміливо
Завжди ти до своїх цілей йшла!
Колего моя люба, я тебе вітаю!
З найщирішими бажаннями до тебе завітаю.
Будь розумна і здорова, а ще кохана,
Пам'ятай, що ти у нас незрівнянна!
Нехай твій настрій буде на висоті,
Радості, успіхів та щастя у житті!
***
Співробітниці милі наші,
Для нас ви найкращі!
Ми вас з жіночим днем вітаємо,
Успіхів у всіх справах бажаємо.
З Міжнародним днем жіночим
Вас вітаємо охоче,
Будьте лагідні, тендітні,
Щирі, добрі та привітні,
Роботящі та успішні,
З добрим гумором, розкішні,
У роботі все встигайте,
Та чимбільше заробляйте,
Задоволень вам та сміху,
Цілоденного успіху,
Хай цвіте ваша краса,
Та ніколи не згаса!
***
З 8 Березня вітаю,
Вас, колеги дорогі!
Ви всі профі в своїй справі
І дівчата мирові!
З 8 Березня, з днем прекрасним,
Вітаємо, дами, вас!
Нехай кожна мить ваша буде класна,
І навіть краще, ніж зараз.
Бажаємо вам на кожен день
Один великий шматочок щастя,
Нехай бродить з вами, немов тінь,
І збереже вас від нещастя.
Поздравления в прозе
Примите искренние поздравления с женским днем 8 Марта и позвольте от имени коллектива всей нашей компании пожелать вам успехов в работе и счастья в личной жизни. Пусть благополучие станет вашим постоянным спутником, жизненный путь будет ровным, а ваши спутники добрыми и искренними друзьями!
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Уважаемые женщины – коллеги! Мы, мужская половина коллектива, поздравляем вас с Международным женским днем. Хотим вам признаться, что без вашего внимания, труда и заботы, наше предприятие не было бы тем, чем является сейчас. Желаем вам больше радостных дней, любви родных и близких вам людей, счастья и здоровья на долгие годы!
С 8 Марта, дорогие мои, милые коллеги! Желаю вам быть искренне любимыми и всегда красивыми, по-настоящему счастливыми и по-своему уникальными, безусловно умными и слегка темпераментными, немного строптивыми и неутомимыми, твердо целеустремленными и максимально успешными. Здоровья вам, коллеги, изобилия и чудес в жизни!
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Уважаемые коллеги! 8 марта – это день, напоминающий каждому из нас, насколько важны женщины с первого и до последнего момента нашей жизни, с их умеренностью, материнской любовью и мудростью. Благодарю вас всех за наполнение этого мира светом и радостью. Всегда оставайтесь такими же настойчивыми и смелыми, нежными и искренними. Вы пример для подражания всем сильным мужчинам, чья решимость тает под лучезарным светом ваших глаз. С самой искренней любовью к вам, поздравляю!
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Уважаемые коллеги! Будьте здоровы, будьте богаты! Мужчины несут вам цветы и сердца – не только в праздник – каждый день, без перерыва и конца. Желаем вам искренне здоровья крепкого, надежды на лучшее и поддержку от Бога. Пусть успехи вас в жизни не проходят и улыбки в ваших глазах расцветают!
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